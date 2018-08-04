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本周五（8月3日）晚间中国国务院关税税则委员会公告称，决定对原产于美国的约600亿美元商品征收5%-25%不等的关税。

公告明确本次加征关税是针对美方最新的两项贸易打击措施——7月11日美国政府发布了对从中国进口的约2000亿美元商品加征10%关税的措施。8月2日美国贸易代表声明称拟将加征税率由10%提高至25%。

中国官媒称，反击举措克制理性，但经过精心设计，打击力度不会弱。

美国贸易官员则警告中国，不要低估特朗普的决心，而且中国将在贸易上愈发被孤立。

中国：力争把对国内影响降到最低

具体而言，本次涉及的价值600亿美元美国商品，共属5,207个税目。具体来看，其中有2,493个税目商品会被加征25%的关税，1,078个税目商品加征20%的关税，剩余部分税目商品将被加征5%-10%不等的关税。

中国财政部网站发布的公告并显示，上述措施实施后有关部门将对措施效果进行评估，力争把措施对国内生产生活的影响降到最低。

中国官媒《环球时报》称这一反击措施是理性的，不简单追求在数字样和美方比拼，但“经过精心设计的600亿反制额度，对美方造成的打击力度不会弱”。

公告同时称，若美方一意孤行将其加征关税措施付诸实施，中方亦将即行实施上述加征关税措施。

白宫：中国在贸易上将被孤立

美国白宫国家经济委员会主任库德洛周五警告中国，不要低估美国总统特朗普准备同中国打贸易战的决心，表示并不担心中国威胁要对600亿美元美国商品征收报复性关税。

“他们最好不要低估了总统，”库德洛在接受美国媒体访问时表示，“他将保持强硬。”

“我们将和欧盟达成协议，所以我们将同欧盟联手对抗中国，而且，我想，我们贸易团队中多数人会告诉你，我们快要同墨西哥达成协议，”他表示，“中国将越来越被孤立，经济表现疲弱。”

白宫新闻秘书桑德斯周五表示，“中国不应采取报复行动，而应解决长期以来对其不公平贸易行为的担忧。”

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贸易战负面影响显现

对贸易战的担忧已经影响了中国的货币，自4月以来，人民币兑美元汇率已下跌近9％。

人民币贬值可能有助于短期出口，但也可能激发资本外流，或者给资产泡沫带来很大压力。

贸易数据也产生波动，因出口下滑、进口增加，6月份美国贸易逆差出现了4个月以来首次扩大，达463亿美元，较上月增加7.3%，增幅创19个月来最大。美国与中国的贸易逆差增长近1％至335亿美元。

彭博社报道称，虽然美国向贸易对手加征关税的威胁，促使了大豆和其他一些原材料的出口有所增加，但6月份美国的资本品、汽车和消费品出口下降，表明贸易对未来经济的帮助可能下降。

去年，中国占美国商品贸易的约16％。该国向美国出口了大约5000亿美元的商品，进口了大约1300亿美元。

芝加哥大学教授肯尼思·波梅兰兹（Kenneth Pomeranz）告诉BBC，很难预测对抗将如何结束。相比之下，美国经济受贸易问题的影响更小，但中国领导人进行战略上的报复措施，瞄准共和党票仓区域生产的，同时具有替代性的产品，比如大豆。

“我可以想象（中国官员）希望如果他们表现得非常强硬，最终，美国要么接受一些无关紧要的象征性胜利，要么美国政坛发生转变。”