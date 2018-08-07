航空公司改名风波 台湾研拟反制措施再引争议

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针对外国航空公司屈服于中国压力之下，将台湾名称改为中国台湾一事，台湾政府正在研究反制措施。

据台湾《联合报》报道，台湾交通部正在考虑的反制措施可能包括禁止将台湾列为中国台湾的航空公司使用机场空桥，调整起飞降落时间等。

交通部官员还考虑给那些没有改变台湾名称，或使用较中性描述台湾的航空公司减免降落费和设施使用费作为奖励。

但台湾政府研究的反制措施也引起许多质疑和争议，批评反制措施伤害到的其实是台湾自己。

反制行动

此前，台湾政府官员也表示，对于那些屈服中国压力的外国航空公司，消费者有选择的权利。

但政府官员并没有明确表示呼吁民众“拒搭”或采取“抵制”等具体行动。

如果最新考虑的反制措施最终付诸实现的话，那将是台湾政府对于外国航空公司屈服于中国压力之下改变台湾名称，所做出的首次正式回应。

但上述禁止使用空桥和调整起飞降落时间等反制措施已经引起了许多质疑声音。

国民党立法院党团书记长曾铭宗表示，“不许停空桥，调整起降时间”会伤害旅客权益，影响台湾机场国际评价和旅游形象。他呼吁停止以报复性手段处理两岸关系。

民进党立法院党团干事长李俊俋也表示，这只是构想，还没有定案，需要详细、审慎的评估跟讨论。

是否可行？暂无答案

对于外界的质疑和批评，台湾交通部表示已经再次发函要求国际航空公司改回台湾名称。

《中央社》报道说，交通部政务次长兼发言人王国材表示，不许停空桥，调整起降时间等相关反制措施仍在研议阶段，尚未定案，是否可行，暂无答案。

今年4月，中国民航局向飞航台湾的国际航空公司发出通知，已经成功迫使44家国际航空公司在网站上讲台湾列为中国的一部分。

美国白宫随即在5月发出声明，表示中国试图将自己的争执想法强加于美国公民和私人公司身上，这是“奥维尔式的胡说八道”。