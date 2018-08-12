曼彻斯特街头派对枪击无人死亡“纯属运气”
- 2018年 8月 12日
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英国曼彻斯特一个街头派对发生枪击事件，至少10人受伤，包括两名儿童。
武装警察在当地时间周日凌晨02:30接到报案电话赶往现场，警方目前朝向谋杀未遂方向侦办案件。
警方表示，1名男子腿部骨折受伤，伤势较重，其余9名伤者，包括两名12岁以上的儿童，受到“类似子弹”的轻伤。
曼彻斯特本周末举行加勒比狂欢节，第一天活动结束后，附近街头派对就发生枪击事件。
大曼彻斯特警察表示，朝向大批人群开枪显示攻击者“毫不考虑后果”，没有人死亡是“纯属运气”。
警方相信，作案武器可能是一把散弹枪或猎枪，目前还不清楚枪手开枪的动机。
警察目前也不确定有多少人涉及攻击，究竟是向大批群众无差别随机开枪，还是有目标的攻击，也有待调查。
但是警察相信这起案件应该不是帮派纠纷，他们目前朝向谋杀未遂方向侦办案件。
枪击目击者'Michael'
我当时在现场享受派对气氛，我看到两批年轻人聚集过来，我感到可能有什么事情要发生，但我没想到会有枪击事件。
接下来我听到一起枪声，听起来很像气球破掉或砸碎玻璃的声音，然后又有两声枪响，接着群众就开始恐慌了。
我躲到一堵墙后面，我很害怕接下来会发生枪战。
有一名男子受伤，他的身边围满了人，但是还好他还活着，还可以走向救护车。
枪击事件发生后等了好久警察才赶到，救护车也在等武装警察，最后警察终于来了。