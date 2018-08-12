曼彻斯特街头派对枪击无人死亡“纯属运气”

图片版权 PA Image caption 英国警方表示受伤者没有生命危险

英国曼彻斯特一个街头派对发生枪击事件，至少10人受伤，包括两名儿童。

武装警察在当地时间周日凌晨02:30接到报案电话赶往现场，警方目前朝向谋杀未遂方向侦办案件。

警方表示，1名男子腿部骨折受伤，伤势较重，其余9名伤者，包括两名12岁以上的儿童，受到“类似子弹”的轻伤。

曼彻斯特本周末举行加勒比狂欢节，第一天活动结束后，附近街头派对就发生枪击事件。

图片版权 PA Image caption 武装警察赶往枪击现场

大曼彻斯特警察表示，朝向大批人群开枪显示攻击者“毫不考虑后果”，没有人死亡是“纯属运气”。

警方相信，作案武器可能是一把散弹枪或猎枪，目前还不清楚枪手开枪的动机。

警察目前也不确定有多少人涉及攻击，究竟是向大批群众无差别随机开枪，还是有目标的攻击，也有待调查。

但是警察相信这起案件应该不是帮派纠纷，他们目前朝向谋杀未遂方向侦办案件。

图片版权 Getty Images Image caption 曼彻斯特加勒比狂欢节每年吸引数千人参加

枪击目击者'Michael'

我当时在现场享受派对气氛，我看到两批年轻人聚集过来，我感到可能有什么事情要发生，但我没想到会有枪击事件。

接下来我听到一起枪声，听起来很像气球破掉或砸碎玻璃的声音，然后又有两声枪响，接着群众就开始恐慌了。

我躲到一堵墙后面，我很害怕接下来会发生枪战。

有一名男子受伤，他的身边围满了人，但是还好他还活着，还可以走向救护车。

枪击事件发生后等了好久警察才赶到，救护车也在等武装警察，最后警察终于来了。