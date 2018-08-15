顾生意还是顾台湾？台商“躺枪”两边不是人

图片版权 CNA Image caption 85度C被指为“台独企业”，中国网民扬言抵制

台湾总统蔡英文过境美国喝一杯台湾咖啡也出事？台商、台人游走两岸之间究竟要顾生意、顾赚钱，还是要顾台湾？怕的是最后变成猪八戒照镜子，两边不是人。

这个星期台湾总统蔡英文展开“同庆之旅”，出访拉丁美洲友邦，行程中过境美国洛杉矶和休斯敦，参加公开活动，发表公开演讲。

此时，美国也通过《国防授权法案》，加强与台湾的防务关系，支持台湾发展现代国防军力，帮助台湾提升自卫能力。

看似风光的总统出访，却因为过境洛杉矶造访了当地的台湾咖啡店85度C，而意外引发了一场风波，凸显出夹在两岸之间的台湾企业和台湾人的无奈。

台湾企业 vs. 台独企业

蔡英文过境洛杉矶顺道拜访当地的台湾咖啡连锁店85度C，她与随行人员下车进入咖啡店买咖啡，并与店内的台湾籍员工闲话家常，有员工更热情的拿出抱枕给蔡英文签名。

中国的《环球时报》发文谴责这家台商企业85度C给蔡英文送上“大礼包”，在美华侨鹿强指责在大陆开有很多分店的85度C，“如果他们一方面想赚大陆的钱，又一方面又要支持台独，那是无法接受的，应该遭到到唾弃。”

在蔡英文过境美国之前，洛杉矶的中国侨团就组织要在蔡英文过境访问的多个地点围堵拉布条示威抗议，他们当然看不下蔡英文访问台湾企业受到热烈欢迎。

夹在中间的85度C则不幸遭遇“池鱼之殃”，被中国媒体指责为“台独企业”，中国网民纷纷灌爆85度C中国地区微博，扬言抵制，拒买他们的咖啡和面包。

图片版权 Reuters Image caption 蔡英文访问巴拉圭受到当地台湾侨胞欢迎

支持九二共识

在此情况下，85度C中国官网发表声明，指公司坚定支持九二共识及两岸一家亲信念，对于“台湾当局领导人”来访，是店员拿吉祥物给蔡英文签名，留作私人纪念，并非店家准备大礼包。

台商85度C为了中国生意在第一时间发表声明支持九二共识，反过来在台湾也引起不少人反感。

台湾时代力量立委受访时则说，成长于台湾的企业85度C，竟屈从中国压力，对此他“非常遗憾、也无法认同”。

黄国昌还说，他本来就不喝85度C，对台湾网友自发性发起拒买运动，他乐观其成。

时代力量立委林昶佐则批评，中国整天搞这种“被道歉”的手段，实在不是文明国家的表现。

无奈与同情

蔡英文一个单纯的买咖啡，为海外台湾人加油打气的贴心动作却被解读为台商支持台独，许多台湾人也为85度C抱不平，指责中国政府上纲上线。

85度C台湾总部为了平息台湾人怒火，也发表声明无奈表示，企业也有责任要照顾好员工的压力，希望两岸和平发展让商人可以努力拚经济。

台湾总统府发言人黄重谚表示，任何人将自身意识形态强加于国际企业，都不是文明社会应有的表现，总统府谴责这类侵扰市场秩序与言论自由的不当作法。

台湾行政院发言人谷辣斯‧尤达喀尔（Kolas Yotaka）也表示，非常同情85度C，这与之前中国要求各国航空公司改掉台湾名称，这是如出一辙的行为，强烈谴责任何特定国家用自以为的意识形态，打压自由市场与国际企业。

并非首例

类似台商和台湾人被指为“台独企业”，“台独艺人”，甚至只要是被指为“绿色台商”，就跳出来澄清、表态的不尽其数。

不久前，台湾艺人周杰伦的妻子昆凌多年前说的一段话被指为支持台独，引发了两岸网友论战，她本人则表示对政治不懂、也没有兴趣。

最近，台湾一家国际酒店在网站上标注中国台湾，并贴上五星旗，引发台湾网友强烈批评，酒店评比网页上也被负评灌爆。

可想而知的是，随着两岸对抗日益升高，台湾人和台商未来恐怕更难以避免这样的两难局面，怕的是最后落得两面不讨好的下场。