英国高考：汉语成“第三大外语”考试科目

图片版权 Getty Images Image caption 英国高考选择外语作为考试科目的学生越来越少

英国A-level高考成绩记录显示，学汉语的人数首次超越德语，成为英国第三大外语。

今年的A-level考试有3,334名学生选择汉语作为考试科目，与去年相比增长8.6%。

而选择德语作为A-level考试科目的学生只有3,058人，比去年减少了16.5%。

近年来，英国高考选择现代外语作为考试科目的学生越来越少，但学汉语的学生却呈现逆势成长的趋势。

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现在，汉语已经比德语更受欢迎，年轻人也开始考虑哪种外语对他们的未来发展更有用。

汉语第三大

今年的英国高考记录显示，法语仍然是最受欢迎的外语，其次是西班牙语，但和去年相比，法语和西语都分别减少8%和4%。

在法语和西语之后，就是排名第三位的汉语，然后是德语，其次是俄语，选择俄语作为考试科目的学生人数比去年增加了3.4%。

英国独立学校委员会（Independent Schools Council, ISC）主席莱农（Barnaby Lenon）表示，过去学生们被告知学习德语有助于未来职业生涯发展，但现在情况变了。

“过去，我们强烈建议学生学习德语，因为德国经济的重要性。现在，虽然德国经济依旧强劲，但中国在过去25年里已经成为全球增长最快速的经济体。”

掺了水分

莱农也表示，这些学习汉语的学生，很大一部分都是私校学生，英国很多私立学校近年来都在投资发展汉语教学。

他说，公立学校教汉语的并不多，而且今年选择汉语作为考试科目的学生，有很多都是在英国私校就学的中国来的学生。

根据英国独立学校委员会的资料，过去5年以来，将孩子送来英国私校就学的中国学生人数增加将近一倍。

英国文化协会（British Council）的赫伯特（Mark Herbert）表示，“研究显示学习汉语对英国未来的繁荣和全球地位至关重要，但我们也不能忽略西班牙语、法语和德语。”