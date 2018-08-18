联合国前秘书长安南病逝享年80岁

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联合国前秘书长，诺贝尔和平奖得主科菲·安南（Kofi Annan），星期六在瑞士伯尔尼市一间医院病逝，终年80岁。

安南基金会发布消息，表示安南“安详病逝”，但并未说明具体病因。

加纳出生的安南，在1997至2006年间，担任联合国秘书长，是联合国成立以来，第一位黑人秘书长。

现任秘书长古铁雷斯，赞扬带领组织跨越千禧年的安南，是强大的进步力量，安南等同于联合国的全部。

加纳宣布全国哀悼一周。

图片版权 AFP Image caption 安南的妻子娜内在生前最后时刻陪伴在侧

安南1938年4月8日，在英属黄金海岸库马西市出生，他家族相当富有，父亲是阿散蒂省省长。就在安南19岁生日前两日，黄金海岸脱离英国殖民统治独立，成为加纳。

安南年轻时先后在美国同瑞士求学，1962年加入联合国系统工作，步步晋升。他谈吐温文有礼，深受外交界同辈欢迎，但亦有人埋怨他处事被动。

安南在1990年代出掌维持和平任务部门，期间被批评无设法阻止波斯尼亚内战，以及卢旺达种族冲突中多场血腥屠杀。

2001年，安南在第一个联合国秘书长任期内，获颁诺贝尔和平奖，以表扬他革新这个国际组织的努力。

但以美国为首的多国联军，在2003年入侵伊拉克，为安南的第二个任期蒙上阴影。

安南曾经游说时任美国总统乔治·布什，允许联合国调查员有更多时间，调查萨达姆·侯赛因政权到底有无大杀伤力武器。

安南后来接受BBC访问，表示他不认为联军有正当理由入侵伊拉克。

图片版权 AFP Image caption 安南上个月在南非出席曼德拉百岁生日纪念活动

安南当时说，他不希望再见到再次发生入侵伊拉克那样的军事行动发生。BBC记者问他联军是否非法入侵，安南答“是”，说他认为联军的做法，不符合《联合国宪章》的规定，因此并不合法。

安南任内又爆出伊拉克石油换粮食计划丑闻，该项涉款几十亿美元的计划，被揭发连串贪污腐败和管理不善问题。相关的独立调查认定安南未适当行使职权，约束计划运作。他曾经被要求辞职。

安南曾经讲过，他最引以为傲的是推出“联合国千年发展目标”，这项计划首次为消灭贫困和儿童夭折等全球议题订出具体目标。

2006年，韩国的潘基文接替安南，担任联合国秘书长。卸任后的安南，成立了科菲·安南基金会，继续为辅助发展中国家、改善世界农业生产工作。安南曾经开玩笑地说，他退休之后要转行做农夫。

事实上，安南从联合国退休之后，依然担当过不少重大的外交职务，包括在2012年接受联合国与阿拉伯联盟联合委任为特使，试图解决持续多时的叙利亚内战。2016年，安南受缅甸国务资政昂山素姬委托，领导独立委员会，调查罗兴亚穆斯林危机。

今年4月，安南80大寿之际接受BBC专访时表示，他发觉退休这份工原来并不容易。