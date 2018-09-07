台塑六轻涉污染 居民求偿3年没结果

图片版权 CNA Image caption 台西乡民成立自救会控诉六轻污染（中央社图片）

台湾云林县台西乡民控告台塑六轻工业区污染诉讼至今已满3年，但迟迟没有结果，居民希望地方法院妥善处理案件，不要草率结案。

74名台西乡居民组成六轻污染伤害联合求偿自救会，2015年8月向设在邻近的麦寮乡的六轻厂区内的台塑五家子公司提告损害求偿新台币7,000万（约合228万美元）。

提告至今3年开庭10次，距离上次开庭已近一年，显示案件没有任何进展，法庭没有任何作为。

日前，诉讼案进行言词辩论庭，自救会呼吁云林地方法院实质审理六轻公害诉讼，正视居民的受害诉求。

癌症比率过高

自救会总干事吴日辉表示，“求偿案诉讼拖延时间太久，有些原告都已经死于癌症，或是病重无法出庭。”

吴日辉家里就有5名家人或亲戚在过去3年里死于癌症，包括年仅42岁的侄子。

据自救会的调查，在2012之2013年之间，台西乡污染最严重的三个村里，75%的死亡原因为癌症，远远超过全台湾平均癌症占死亡原因的34.5%。

台湾大学所做的调查显示，和台湾其他地方居民体内的重金属含量相比，六轻工业区周围10至30公里范围内的居民体内的重金属含量明显偏高。

环保署鉴定

云林地方法院在言词辩论庭之后裁定，将全案送交行政院环保署鉴定，以确定空气污染对台西乡提告居民是否构成损害。

原告委托律师翁国彦表示，“我相信在环保署鉴定结果出炉之后，历时3年的本案很快将会一审宣判。”

公民监督六轻促进环境权行动平台也发表声明说，“律师团相信，没有一个国家能够牺牲环境来追求经济发展，不能忽视居民的健康权益保障。”

安全事故和污染抗议

此前，位于云林麦寮乡的六轻工业区已经多次传出安全事故，2010年7月，厂区一个月内连续两次发生爆炸大火，引起麦寮乡居民强烈不满和抗议。

事后，六轻工业区对麦寮乡进行回馈地方方案，以大笔金额援助地方建设，补助居民电费，赞助地方公共建设，照顾老人和小孩。

此外，台塑集团在越南投资兴建的钢铁厂也因为被怀疑排放废水污染海洋而在越南当地遭到民众抗议。