日本人脚踹慰安妇铜像引爆台湾人抗议

图片版权 EPA Image caption 慰安妇铜像上个月被载到日台交流协会前面抗议

一名质疑二战慰安妇真相的日本人在台湾作势用脚踹慰安妇铜像，引发台湾民众的谴责和抗议。

抗议民众除了谴责日本人藤井实彦的举动之外，也批评总统蔡英文和民进党政府对日本态度软弱，忽视台湾人的尊严。

从台湾最新的舆论来看，日本人藤井实彦作势脚踹慰安妇铜像的事件，已经从单纯的抗议日本，演变成批评民进党政府抒发怨气的政治争吵。

台湾外交部表示藤井实彦的举动“不够文明”，一切依法处置，而包括国民党在内的批评民进党政府的人则指控政府纵容日本人到台湾撒野。

图片版权 CNA Image caption 全台湾首座慰安妇铜像上月在台南揭幕（中央社图片）

全台首座慰安妇铜像

一个慰安妇铜像为什么引起如此争议？原来这是全台湾第一个慰安妇铜像，上个月才在国民党台南市党部前广场揭幕，国民党前主席马英九还出席了揭幕仪式。

据台湾报道说，设立慰安妇铜像的是台南市慰安妇人权平等促进协会，而该组织今年4月由国民党协助成立。

当时，日本内阁官房长官菅义伟对台湾慰安妇铜像表示极为遗憾，并表示这与日本政府立场及至今的努力不相容。

到了上周，日本民间团体“慰安妇之真相国民运动组织”代表藤井实彦到国民党台南市党部递送公开质问书，并作势用脚踹党部外的慰安妇铜像。

“踢馆、下战书”

藤井实彦向国民党台南市党部递交“质问书”，指慰安妇铜像设在国民党台南市党部的占地内，虽为私有地，但身为日本人决不容许妨害日台友好的“与事实不符的”碑文。

藤井表示，铜像后面的碑文用日文、中文、英文、韩文等4种语言书写，文中提到“抗战初期日军在亚太各地设立慰安所，强征妇女供日军奸淫，受害妇女约20万至40万人，台湾至少1200人”等内容。

藤井与主导设置铜像的国民党台南市党部主委谢龙介会面，要求立即撤除铜像，并强烈抗议指出碑文内容与事情不符，递送质问书要求提出根据资料，并要求在台湾举行公开辩论会。

图片版权 CNA Image caption 藤井实彦对慰安妇铜像举脚作势踹铜像，旁边同行友人拿相机拍照记录

举脚作势踹铜像

藤井实彦提交质问书，要求举行公开辩论等行为，被形容为“下战书”，他对慰安妇铜像举脚作势踹铜像更被说成“踢馆”，引起许多人愤怒。

从监视录影带可以看到，藤井实彦对慰安妇铜像举脚作势踹铜像，旁边还有同行的人拿着相机拍照或摄影做记录。

国民党台南市党部主委谢龙介在脸书发布藤井实彦举脚作势踹铜像的监视录像，并率领台南市慰安妇协会到台北的日台交流协会进行抗议。

他要求藤井实彦到慰安妇铜像前道歉，另一个统派团体统促党则在日台交流协会台北事务所泼漆抗议，袭击大楼管理员。