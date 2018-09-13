日本人“一脚踢出”台湾人复杂情感

图片版权 CNA Image caption 藤井实彦对慰安妇铜像举脚作势踹铜像，旁边同行友人拿相机拍照记录

日本人藤井实彦抬腿作势脚踹台湾慰安妇铜像，在台湾瞬间引爆情绪，凸显台湾人脆弱的民族情结和复杂的情感矛盾。

日本民间团体“慰安妇之真实国民运动”代表藤井实彦上周到台湾，在国民党台南市党部外抬腿作势脚踹慰安妇铜像。

虽然该组织“慰安妇之真实国民运动”12日已经发表声明向台湾人道歉，藤井也已辞去代表干事职务，但他此举引发的争议却未停歇。

如此看似“日本人侮辱台湾慰安妇铜像”的单纯事件，在台湾却引发各种不同反应，有人愤怒抗议，有人呼吁保持理性。

愤怒抗议的对象除了日本人之外，执政的民进党政府也被批评软弱无能，“媚日”，总统蔡英文也被质疑是“日本驻台总督”。

而主张保持理性的则反控对方有政治企图，试图“消费”慰安妇议题，只是为了选举操作，甚至背后有中国势力介入煽风点火破坏台日关系。

三角关系难以理清

1895年甲午战争之后，到1945年二战结束之前，台湾曾经被清朝割让给日本，接受日本统治达50年。

一些台湾本省人对日本有情感上的亲近心理，但在慰安妇议题上则无法否认日本的加害者角色。

二战结束之后，国民党从日本手中接收台湾，但国共内战迫使海峡两岸分治至今超过70年。

如今中国共产党仍不放弃以武力统一台湾，但台湾人对中国则感情复杂，一方面抗拒共产党的统一，但另一方面又摆脱不了汉族的血缘关系。

图片版权 AFP Image caption 台湾非政府组织的抗议活动，要求日本政府向台湾慰安妇道歉

政治口水战

在这样的复杂又矛盾的历史背景和民族情结之下，再加上台湾目前的政治环境和两岸关系以及年底选举，“日本人侮辱台湾慰安妇铜像”的单纯事件演变成政治口水战也就不足为奇了。

国民党台南市党部主委谢龙介与台南市慰安妇人权协会到日台交流协会台北事务所抗议，指责日本人“侵门踏户，软土深掘”，要求日本道歉赔偿。

抗议群众还要求台湾驻日代表谢长廷向日本政府提出交涉，而谢长廷则在东京表示，如果真有脚踢的行为，他要严正谴责。

台湾外交部则表示，针对慰安妇问题持续与日方沟通，不希望影响台日关系全面的进展。

但国民党发言人洪孟楷则表示，到目前为止没有听到蔡英文对此事表达任何意见，连一句对日方的谴责也说不出口，但却要对国民党转型正义，到底是中华民国总统还是“日本驻台总督”。

民进党台南市长参选人黄伟哲表示，在慰安妇问题上日本人欠台湾一个道歉，但不欢迎任何政党从这件事情中做任何政治操作，谋取任何政治利益，历史事件回归历史，政治操作应该退避。

中国因素

相较于台湾的愤怒抗议和维持理性，甚至是针锋相对的各种不同反应，中国方面的反应就更加“一致对日”。

国台办发言人安峰山形容藤井实彦的举动是“跳梁小丑”，两岸同胞会一致谴责及共同抵制。

中国外交部发言人耿爽也表示，个别的日本右翼分子“辱人者必自辱”，希望他“自省、自重”，并望日方能以负责任态度处理有关问题。

但中国政府的回应也有台湾网友不领情，并回应“假好心”，“飞弹天天对着台湾，还不时有战机来挑衅……”

而藤井实彦返回日本之后更在媒体投书直指，在亲日的台湾设置慰安妇铜像，背后可能是中国方面的政治宣传，企图阻挠共享自由、民主、人权、法治理念的日本、美国及台湾的合作。

一个日本人抬腿作势脚踹台湾慰安妇铜像的事件，加上蓝绿竞逐台湾年底的选举，以及目前的两岸情势，看来一时之间还吵闹不完。