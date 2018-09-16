Image caption 英国首相特里莎·梅接受BBC广角镜（Panorama）节目专访

英国首相特里莎·梅（Theresa May）表示，她对于关于她首相之位可能不保的猜测感到“恼怒”。

在英国脱欧倒计时六个月之际，BBC广角镜（Panorama）节目采访了特里莎·梅。她在采访中表示，一切的辩论应该要是关于英国的未来，而不是她个人的未来。

特里莎·梅会出此言，是因为几天前，她所属的保守党阵营中，一些国会议员反对她的脱欧计划。这群反对者大约有50人，他们在周二晚间（9月11日）集合起来商讨他们何时、以及如何迫使特里莎·梅下台。

他们公开表示反对特里莎·梅的领导，反对特里莎·梅对脱欧的契克斯计划（Chequers plan）。契克斯阁（Chequers Court）是英国首相的官方乡间别墅。今年7月，英国政府内阁在那里就脱欧之后英国与欧盟的关系达成共识，并发表了三页的协议提案。

如果超过48名保守党议员向保守党下议院党团递交不信任特里莎·梅的公开信，那么她将可能面对来自党内的挑战——她将面对党内的不信任投票，这可能让她失去保守党党魁之位。

这些议员也批评前外交大臣鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）。

鲍里斯·约翰逊因反对契克斯计划而退出内阁。他稍早前声称，特里莎‧梅的脱欧计划是“把英国装进自杀炸弹背心里面”。特里莎‧梅表示鲍里斯‧约翰逊的此番言论“非常不恰当”。

图片版权 Getty Images Image caption 鲍里斯·约翰逊说，特里莎‧梅的脱欧计划是"把英国装进自杀炸弹背心里面"

英国脱欧“脱”得如何了？

根据英国脱欧公投的结果，英国将在2019年3月29日英国时间晚上11时正式脱离欧盟。英国与欧盟之间已经从三个方面暂时达成共识：英国将需要向欧盟缴纳的费用，北爱尔兰边境规则，以及英国与欧盟各自在对方境内居住的公民之后的状况。

目前的谈判聚焦在以上问题的细节以及未来英国与欧盟的关系问题上。为了给双方更多的时间，两边同意给予21个月时间的过渡期，以梳理清楚脱欧之后的双方关系。

当特里莎‧梅被问到是否会向党员保证她不会一意孤行，她对BBC广角镜节目说：“我觉得有些恼怒。这个辩论不是关于我的未来，而是关于英国、英国人民的未来。”

“这是我所重视的，而这也应该是我们全部人重视的。”

“我们要保证我们和欧盟谈成对英国全体人民有益的协议，这对我们来说才是重要的。”

BBC政治记者克里斯·梅森（Chris Mason）分析：

过去一个星期，英国首相特里莎‧梅被一群同党的议员公开抨击，并且发起公开讨论如何阻止她实践脱欧蓝图，而这是特里莎‧梅的回应。

我看到一些对我来说特别的事：特里莎‧梅再次接受、并笑对那些对她不友善的形容，像是同为保守党的肯·克拉克（Ken Clarke）形容她是“一个超难相处的女士”。

她也持续坚持她的脱欧计划是唯一的，而且她将持续推动。

而且在她眼中可以清楚看到她对于鲍里斯·约翰逊的冷酷蔑视。鲍里斯·约翰逊形容她的脱欧计划是让英国“穿上自杀炸弹背心”。

Image caption 特里莎·梅说，契克斯计划是眼下唯一能够既顺应英国民意又避免爱尔兰岛上出现"硬边界"的方案

避免“硬边界”

做为契克斯计划的一部分，特里莎‧梅表示她希望能在2019年脱欧前，和欧盟达成贸易协议。

她也提到“货物无摩擦运输”，意即在爱尔兰岛上，英国与欧盟之间的货物不经过海关或规范检查，以避免“硬边界”的发生。她称契克斯计划是眼下唯一能够既顺应英国民意又避免爱尔兰岛上出现“硬边界”的方案。

欧盟和英国希望能在接下来几个月内达成协议，并同时订下英国在2020年前过渡期结束后的条款。

特里莎‧梅的提案在保守党内并不受欢迎，反对者认为这会危害英国主权。

一直反对特里莎‧梅对脱欧看法的鲍里斯‧约翰逊上周称她此举是在给英国穿上“自杀炸弹背心”，而“控制器却在布鲁塞尔的手上”。

特里莎‧梅回应：“我担任过内政大臣六年，已经担任首相职务两年。说出这样的语言是不对的，我也不会这样说。”

特里莎梅也回应肯·克拉克说她是“一个超难相处的女士”的说法，她说这个女士“还会继续在这里”。

但她也补充，“世界上有两种人，一种是单方面觉得你就是难相处，一种是知道你是在等待时机，只有在对的时候表现出难相处的一面。”