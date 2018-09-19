贸易战升级：中国同步反制 国际舆论众议纷纷

图片版权 Getty Images Image caption 中国宣布对美国同步实施反制措施

美国宣布对两千亿美元的中国商品加征关税，中国政府也宣布同步进行反制措施。

中国国务院关税税则委员会决定，对原产于美国的5207个税目、约600亿美元商品，加征10%或5%的关税，自2018年9月24日12时01分起实施。

国务院表示，如果美方执意进一步提高加征关税税率，中方将给予相应响应，有关事项另行公布。

美国宣布两千亿商品关税的同时还说，“如果中国采取报复措施，美国将对另外2670亿美元的中国商品加征关税。”

此前中国商务部发表声明说，“为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。”

“不起作用”

与此同时，中国证监会副主席方星海表示，美国的施压对中国起不了作用。

方星海出席达沃斯论坛时表示，中国有非常稳健的货币政策及财政政策，已对最坏情况作出最充分的准备，美国不断施压的谈判战术对中国起不了作用。

他说，即使对所有商品征收关税，对中国经济增长（GDP）的影响只有约0.7%。

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适当对话

中美贸易战升级引起国际关注，尤其是亚洲国家担心中美贸易战升级影响国际贸易。

日本经济财政政策特命担当大臣茂木敏充表示，“报复性关税对任何国家都没有好处。”

日本副首相兼财务大臣麻生太郎表示，美国和中国必须通过对话、而不是互征报复性关税来解决问题。

他说，“世界第一和第二大经济体必须适当举行对话，贸易量萎缩的话，他们的经济规模也会萎缩，这样子对其他国家的影响将会变大。”

“非常不幸”

对美国最新宣布的加征关税措施，欧盟也表示“非常不幸”，并不同意特朗普的做法。

欧盟贸易委员马尔姆斯特伦（Cecilia Malmstrom）在布鲁塞尔表示，“报复性关税升级当然是非常不幸的事。”

马尔姆斯特伦说，欧盟28个成员国对美国关于中国的部分贸易政策同样感到关切，“但我们不同意美国目前实施的措施。”

她说，“贸易战不利于任何人，而且没有赢家。”

股市反应

美国股市对美中惩罚性关税反应比较平淡，一方面显示中美互惩关税并不如市场预期那么糟，另一方面市场预期美中双方很快会进行磋商谋求解决问题，科技类股的强劲涨势也带动整个市场走势。

全球主要市场也在消息公布之后反弹，亚洲市场也获得喘息机会。

由于担心报复性关税清单会包括美国苹果公司部分产品，苹果公司的股价在消息公布的前一天下跌2.6%。

但是苹果公司的AppleWatch，AirPod等在中国生产的产品并没有列在报复性关税清单之内，使得苹果股价回升。

不过美国第三阶段的惩罚性关税产品可能会包括AppleWatch，甚至是苹果最重要的产品iPhone，届时造成的影响可能会比这次更大。