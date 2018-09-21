来英国留学 慎防陷入论文代写圈套

图片版权 Getty Images Image caption 英国大学新学年开始，论文代写服务又成为热门生意

随着英国大学新的学年陆续开始，大学生的电子邮箱又将被论文代写的广告塞爆。

根据《信息自由法》要求英国大学公布的资料显示，过去12个月里，有超过50万封鼓励学生外包论文，雇请论文代写的广告电邮被寄送到各大学提供给学生的电子信箱中。

这50万多封外包论文，论文代写的广告电邮，其实是针对英国大学里将近12万名来自中国大陆、香港和台湾的留学生。

其中，一名中国留学生的电子邮箱在过去一年里就收到来自55个不同的发送者寄送过来的97封邮件，诱惑这名学生使用论文代写服务。

中国留学生是英国大学里人数最多的外国留学生群体，人数超过5年前所有欧盟国家留学生总人数。

“保证原创无抄袭”

这些广告电邮都用中文书写，用字直白，“完善的论文写作，优质的写手团队”，“价格合理，让你顺利毕业”，“保证100%原创，绝无抄袭”……

广告还吹嘘说他们的论文绝对会通过许多大学使用的侦测学生抄袭论文的电脑程序——“Turnitin”，并且保证100%过关“让你门门拿高分”。

英国罗汉普顿大学（University of Roehampton）新闻学讲师沈平对BBC中文表示，英国大学会使用“Turnitin”软件来侦测学生的论文，对比得出学生论文和已发表文献的相似度，如果相似度超过40%以上，就会对论文和学生展开调查。

但如果学生是雇请论文代写服务，原创的论文侦测不出抄袭的行为，大学校方很难察觉论文代写行为，在这样的情况下就可能会有学生以代写的论文成功蒙混过关。

论文交易

据报道，5000字的论文标准收费是5000元人民币，字数更多的论文价钱还会有折扣。

那么代替别人写论文的写手又是谁呢？有报道引述一名自称是“论文经销商”的人表示，他5年前在英国读大学的时候开始为别人代写论文。

不愿透露身份的他宣称，他现在手下有80名论文写手，有的在英国，有的在国外，整个团队一年可以赚进22万多英镑。

沈平也表示，过去他在剑桥大学读博士的时候，就看过学生报纸刊登的小广告，招募论文写手，基本要求是必须要牛津、剑桥或罗素集团大学的母语是英语的毕业生。

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论文代写合法吗？

英国大学组织（Universities UK）一名发言人说，英国大学对论文抄袭非常严肃对待，上交别人代写的论文也是一种形式的抄袭，绝对算得上是论文舞弊，影响英国高等教育的质量。

沈平则表示，原创的论文代写很难用电脑软件侦测，大学校方也只能反复警告学生不要提交由别人代写的论文，如果调查属实最严重者可能会被校方开除。

他还说，这些论文代写的公司在交付论文的时候也会附注“免责条款”，提醒学生“本论文写作仅供参考，不要全文上交”。

而上述那名“论文经销商”也表示，“我们这些论文写手不用负责任的，如果学生上交的论文被发现是别人代写，他/她才需要承担后果。”

从法律的角度来讲，英国目前也没有法律禁止卖论文的商业行为，即使立法禁止，许多论文代写公司也都设在海外，无法可管。

如何解决？

那么，要如何解决论文代写问题，或减少论文舞弊的机会呢？

负责英国高教质量监管的质量保证局（Quality Assurance Agency, QAA）去年10月对英国高教机构发布指导原则，提供大学防止论文代写的几点建议。