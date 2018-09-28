关车门大惊小怪 这几件事王室成员千万不能做

图片版权 Reuters Image caption 梅根下车后关上车门

下车后关上车门是几乎每个人每天都会做的动作，但是嫁入英国王室的梅根自己关上车门却引爆了社交媒体的热烈议论。

今年5月和哈里王子结婚，成为萨塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）的梅根，本周出席在皇家艺术学院举办的大洋洲地区艺术展。

当她的座车抵达皇家艺术学院时，梅根下车，随后自己关上了车门。

这一毫不起眼的动作在社交网络上引发正反两极的看法。

一些人称赞她“平民化”，“作风朴实”，但另外一些人则说她“违反王室行为准则”，“可能会让某些人丢了工作”。

《太阳报》王室事务记者安德鲁斯（Emily Andrews）发推特说，“当了王子妃还自己关车门，梅根做得好。”

一位网友打趣说到，“受到梅根的启发，今早我出门的时候也关上了我家前门。”

另一位网友说，“梅根自己关上车门有什么好大惊小怪，她自己有手嘛！这只是反射动作。”

Image caption 梅根和母亲上周抵达慈善烹饪食谱活动现场后自己关上车门

有前例可循

熟悉王室礼节的专家威廉·汉森（William Hanson）指出，梅根的这一举动其实并没有违反王室行为准则。

“通常情况是，王室成员或其他显贵要人会有随从人员帮他们开车门关车门，这主要是出于安全考虑，而非装腔作态。”

从影片上可以看到，帮梅根打开车门的人退到旁边，让梅根能够走下车和主办人问候寒暄，而梅根则顺手自己关上了车门。

其实，这并不是梅根第一次自己关车门。上周，梅根出席一场慈善烹饪食谱的活动时，就曾经自己关上车门。

本月初，还有美国的报道说梅根在伦敦街上遛狗时，自己清理狗的排泄物，但是该报道未经证实，无法得知确实是梅根本人。

王室不能做的事

不过，就算梅根作风亲民，没有王室架子，但成为王室成员之后她还是有些事情不能做。

威廉·汉森说，“梅根现在是王室成员了，她不能再和粉丝拍自拍照，不能给粉丝签名，她也不能投票，以前的所有公开的社交媒体帐号也必须删除。”

不能投票

王室成员不能在任何选举中投票，这是因为他们投下的票可能会影响公众意见，对选举造成不公平影响。

女王只能在每年英国议会开议的时候，代表执政党宣读政府今年的施政目标和立法提案。

不能从政

王室成员不能从政，这也是为了避免有人利用王室的背景和身份谋取政治目的或利益。

不能信仰天主教

英国王室成员都信仰英国国教（Church of England），而且在2011年王室法律修改以前，王室成员不能和天主教徒结婚，但在那之后，王室成员可以和任何宗教信仰的人结婚，但是求婚前必须先请示女王的意见。

不可以有身体接触

图片版权 Getty Images

这一点从威廉王子和凯特的尴尬表情中可以看得出来，碰触王室成员身体的举动实在是不妥当。

不能自拍

图片版权 Getty Images

据说梅根在婚后首次参加王室公开活动时对一名要求和她自拍的粉丝说，“我们不能自拍”，这其实是有理由的。自拍的时候不是你背对着别人，就是别人背对着你，这有一定程度的安全顾虑。

女王据说也不喜欢公众拿着手机对着她拍，在一次访谈时女王表示，她更喜欢“眼神的接触”。

但是不能自拍的规定有时候也会破例，2017年伦敦马拉松一名跑者停下来和在旁边加油的威廉、凯特和哈里自拍，就成了难得的画面。

不能签名

图片版权 Getty Images

王室成员不能给粉丝签名，也是出于安全考虑，防止有人仿冒他们的签名。据说查尔斯王子对向他索取签名的人说，“对不起，他们不让我签名。”

梅根在婚前还为10岁女孩凯特林签名，还画上爱心和笑脸，婚后就再也没看到她为粉丝签名了。

不能用社交媒体

哈里王子宣布和梅根订婚不久后，肯辛顿宫就发布声明说，“梅根·马克尔女士对多年来社交媒体上的粉丝表达感谢，但是她已经有一段时间没有使用社交媒体了，因此她决定关掉她的社交媒体帐号。”

女王和其他王室成员通常都使用白金汉宫、圣詹姆斯宫或肯辛顿宫等官方帐号来发布消息，而不使用自己名字的个人社交媒体帐号。

其余未载明事项

除了上述几件王室成员不能做的事之外，还有许多大大小小的规定，例如参加女王筵席的时候，一定要掌握和女王用餐一致的步调，也就是说，女王还没开动，其他王室成员也不能先吃；女王吃饱的时候，在座的王室成员也要同时放下刀叉。

另外，王室成员必须注重穿着礼仪，女性穿着裙装时一定要穿丝袜，不能光着腿；指甲油颜色不能太过鲜艳；坐下时不能跷腿，两腿膝盖以下必须朝向同一边斜放。

其他还有一些比较莫名其妙的规矩，例如不能吃带壳海鲜，也许是怕食物中毒？还有不能玩大富翁？安德鲁王子在一次公开场合上获赠一套大富翁游戏，他说王室成员在家里不能玩大富翁。

还有，女王是英国唯一一个不需要驾驶执照就能开车的人。