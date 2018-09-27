中国女游客泰国“被谋杀” 男同事为嫌疑人

图片版权 KHAOSOD Image caption 警方尸检发现死者肺中进水不多，相信死者并非溺水死亡。眼睛和头部伤势似乎不是有坠落造成。

泰国宋卡府合艾象牙瀑布景区9月20日发现一女尸，确认为中国籍女性。警方表示根据证据显示，警方将此案作为谋杀案侦办。

泰国警方负责调查此案的官员Surachate Hakpan对BBC泰语记者说，警方根据证据显示，将此案作为谋杀案侦办。

他说，警方尸检发现死者肺中进水不多，相信死者并非溺水死亡。眼睛和头部伤势似乎不是有坠落造成。

警方还发现一块“大石头”，有人用这块石头连续几次击打死者头部，造成她死亡。潜水员还在发现死者被撕毁的护照碎片。

警方已经取消一名涉案男子的签证，并将他拘留。

泰国警方向BBC泰语记者披露，正在对案件进行调查，搜集证据，下周将向法院申请对嫌疑人的逮捕证。ju

据英文报纸《曼谷邮报》报道，引述Surachate Hakpan表示， 女死者的名字是Lei Tian。

警方表示，被拘中国男子称对死亡事件不知情，但是他承认去过瀑布景点。储存在他手机内的所有信息已经被删除。

死者的父母将于周五（28日）前往象牙瀑布景区案件现场，并在当天下午在首都曼谷国家警察总部与警方官员会面。

图片版权 KHAOSOD Image caption 警方在景区附近的垃圾桶里搜寻到两只女式包，经移民局工作人员查证，证实死者为28岁的中国黑龙江籍游客。

泰国警方此前表示，死者可能是被淹死的，其背包在垃圾桶中被找到，手机也被丢入瀑布，SIM卡被取走。目前警方锁定的嫌疑人为一名中国籍男子，与死者同在马来西亚吉隆坡一公司工作。

当地时间9月20日，泰国宋卡府合艾市象牙瀑布发现一名中国女性游客遗体，目前警方还未确定该游客的死因，正在做进一步调查。

警方调取象牙瀑布售票处监控显示，这名女性游客于19日下午搭乘一辆白色出租车抵达瀑布，独自进入景区游玩，遗体被发现时仅穿白色t恤，下身赤裸。

警方在景区附近的垃圾桶里搜寻到两只女式包，经移民局工作人员查证，证实死者为28岁的中国黑龙江籍游客。

图片版权 KHAOSOD Image caption 警方表示，女游客独自进入瀑布景区游玩，遗体被发现时仅穿白色t恤，下身赤裸。

中国驻宋卡总领馆表示，已在第一时间敦促警方尽快查明死因，妥善保存遗体，并已通过中国国内相关地方和部门联系家属并协助家属赴泰善后。

象牙瀑布是泰国宋卡府合艾市著名景区，水流循着七个台阶顺流而下，然后再分为两道，就如同大象的两颗象牙一般，因此而得名，尤其在雨季过后的10至12月，水流尤其丰沛壮观。

涉水安全是中国游客来泰南旅游面临的最大安全风险，2018年1-8月，有79名中国游客在泰南普吉、攀牙、苏梅等地因涉水安全事故死亡。

雨季期间天气多变，海风强劲，海况复杂，离岸流多，海面时有2米以上巨浪，不适宜出海或下海戏水游泳。