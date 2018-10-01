一家你也许未曾听说的IT巨头

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今年早些时候，我第一次坐上了自动驾驶汽车。几百人耐心等待他们的乘坐机会，我就是其中之一。有些人甚至在等待时晒伤了，但他们还是觉得值得。最后，我们每个人都得到了一个徽章，上面写着“第一辆自动驾驶汽车的乘客”。

世界最大的互联网公司之一举办的会议上，进行了上述的特技展示。该公司目前致力于人工智能（artificial intelligence）、自动驾驶汽车、个人助理、在线翻译和词典、在线交易平台，以及最近研发的智能音箱等领域。但它不是谷歌（Google），甚至不在硅谷。

世界上有几个网络搜索引擎。最大的是谷歌、微软的必应、中国的百度和之前的业界先驱雅虎。谷歌最具优势，已经不仅是简单的搜索引擎。但这个榜单要加上另一个竞争者，在它运营的国家以外，很少有人听说过。那个国家是俄罗斯。而这个搜索引擎呢？叫作Yandex。

与其在硅谷的竞争对手类似，“俄罗斯谷歌”不仅仅是一个搜索引擎。它诞生于上世纪90年代末，起初是Yandex.ru网站的主页。此后，它已经发展成为一家不断扩张的IT巨头。

“在西方，他们喜欢称我们为俄罗斯的谷歌，但我们远远不止如此：我们是俄罗斯的优步(Uber)，俄罗斯的声破天（Spotify，全球最大的串流音乐服务商），以及俄罗斯的许多其他东西，”Yandex的创始人和负责人沃洛兹(Yandex Arkadiy Volozh)在2017年5月表示。

2018年，一个4Gb内存的U盘只需几美元。Yandex成立时，一个同样内存的硬盘驱动器可能要花费数千美元。1997年，沃洛兹就购买了这么多内存来建立Yandex搜索引擎。

起初，这只是电信公司Comptek Volozh在近10年前创立的一个项目。后来它是如何演变成一家在2011年IPO（首次公开募股）时募集了13亿美元的IT巨头的？这个数字距离谷歌IPO时募集的17亿美元并不遥远。

图片版权 Alamy Image caption Yandex的智能音箱吸引人们排起了长队，就像西方的高科技产品一样

Yandex可能主要是一家俄罗斯企业，但它正开始吸引那些在俄罗斯以外成名的大公司。其研究部门正由前谷歌和微软员工进行管理。该公司显然认为谷歌是其主要竞争对手之一。但可能只有在涉及到技术和创意时才是如此。IT业的风险投资人马斯里克霍瓦（Olga Maslikhova）表示，Yandex不会在世界舞台上与谷歌竞争，它决定将资源集中在俄罗斯。

“Yandex是一家上市公司，需要提高其估值。它的选择是扩张到其它地区，或者在一个确切的地区开发新的产品线，" 马斯里克霍瓦说。"考虑到俄罗斯的经济形势，国际扩张是复杂的。因此，Yandex选择了横向扩展的策略，即在他们已经运营的区域进行扩展。”

然而，公司招募的人才不一定是俄罗斯人。塔尔伯特（David Talbot），前谷歌语言研究员，现在是Yandex翻译（Yandex Translate）服务的负责人。塔尔伯特加入了比连科(Mikhail Bilenko)领导的团队。比连科此前在微软开发了一个机器学习平台，现在是Yandex的机器智能与研究负责人。

塔尔伯特加入后，Yandex的在线翻译紧随谷歌翻译（Google Translate），不久也开始使用神经元网络系统（neuronet system），这引发一些争议。但塔尔伯特告诉英国广播公司（BBC），两者系统架构不同，这意味着Yandex可以更好地处理将英语翻译成俄语的特殊任务。

“大多数人进行开发都会开放源代码（open source），"他说。"目前还没有谷歌机器翻译具体实现流程的开放源代码，但是有很多可用的工具包都是开源的，可以让你利用它们进行实验。人们已经看到了技术不完全保密的好处。如果你开放源代码，很多人会对你的软件进行实验，他们会发现漏洞并进行完善。”

2017年年中，该公司开设了自己的机器学习库。它还刚刚推出了旨在帮助企业开发产品的云服务。这最终可能包括Yandex版本的语音识别技术。

图片版权 Alamy Image caption Yandex从一家小型搜索引擎公司成长为互联网领域的主要参与者之一

将自动驾驶汽车应用于现实道路，Yandex也走在前沿。例如，该公司在俄罗斯的鞑靼斯坦共和国（Tatarstan）首府喀山（Kazan）的郊区启动了自动驾驶出租车试验项目。这个叫伊诺波利斯（Innopolis）的小镇以它的IT研发产业群而闻名，现在它的居民可以解放双手驾驶汽车。这就像谷歌的Waymo（谷歌旗下研发自动驾驶汽车的公司），只不过它位于俄罗斯大草原，而不是凤凰城（Phoenix，美国亚利桑那州州府，Waymo总部所在地）的郊区。

Yandex吸引了许多来自俄罗斯最好的技术院校的最聪明的年轻人，但正如马斯里克霍瓦所指出的，尽管俄罗斯的大学可能是技术专家的摇篮，但它们并没有特别的商业头脑。打造下一代“Yandex人”(‘Yandexoids’，Yandex员工的自称)也是公司的目标之一。

Yandex开设了自己的学园，教授孩子们基本的编程基础知识。自2007年以来，Yandex数据分析学校（Yandex School of Data Analysis）一直在为高年级学生和研究生提供免费课程，此外，该校还与一些俄罗斯大学合作开设课程。

Yandex不仅试图教年轻的开发人员和分析师处理大数据（big data）和人工智能，还试图让其他人也习惯它。Yandex的Toloka平台让每个人都有机会在赚钱的同时，帮助公司教授其人工智能算法。在它的网站上，你可以完成数百项任务，每项任务都可以根据你的专业水平获得大约5美分的奖励。你只需要活动眼睛、耳朵和大脑就可以完成一些任务——不需要高中文凭就可以告诉机器你在录音中听到了什么(毕竟，这是你在教一种识别人类语言的算法)。

Yandex的公众参与并不仅限于此。今年夏天，该公司为一个名为“公共地图” (Narodnaya Karta)的项目推出了一款移动应用程序，其本质就是“Yandex地图”编辑器(Yandex有一个地图应用程序很像谷歌地图)。“公共地图”是“Yandex地图”服务中的一个工具，帮助用户改进这一软件。每个人都可以建议对当前版本的地图进行编辑。每个人都可以扫描周围的世界并上传新的数据，这样地图就能相应提高。它是众包（crowdsourcing）地图制作。

未来可能还有更具野心的项目。今年，在Yandex的“另一个大会”（Yet Another Conference）（俄罗斯最大的科技会议之一）上，沃洛兹上提出了一个雄心勃勃的计划，理念是让技术在我们周围消融。

如何做到呢？就是让技术变得非常容易使用，并且极其自然被使用。想吃些披萨？不需要搜索披萨店的电话号码，再打电话下单。只需按下智能手机上的按钮，让你的个人智能助手——Alisa, Yandex相当于苹果的Siri或亚马逊的Alexa的智能助手——为你订购。披萨品牌棒约翰（Papa John's）证实它已经与Yandex合作使这项服务成为可能。一个叫做“Yandex对话”（Yandex.Dialogues）的新平台在2018年5月启动；它本质上是一个允许第三方开发人员向Alisa添加"技能"，即特殊功能的平台。

图片版权 Alamy Image caption Yandex在俄罗斯运营许多出租汽车，目前正在研究无人驾驶汽车

在认真开发人工智能并帮助国际研究小组开展科学研究的同时，该公司仍有时间颠覆俄罗斯人板着面孔的刻板印象。他们允许“Yandex地图”用户用表情符号（emoji）标注地点(这就变成了莫斯科几乎所有地区都使用“便便”表情符号进行大规模标注)。另外他们还推出“Yandex自动诗人”（Yandex.Autopoet）——一种模仿著名诗人的风格“写”诗的算法。不久前他们引入了文字到表情符号的翻译，并将《指环王》（Lord of the Rings）中的精灵语言加入到“Yandex翻译”（Yandex.Translator）中。

Yandex的人工智能甚至可以创作音乐：在2017年的“另一个大会”上，一个管弦乐队演奏了用软件编写的斯克里亚宾(Alexander Scriabin)风格的序曲，以庆祝这位作曲家的诞辰。该公司还支持一个名为“1917——自由历史”的在线历史项目，该项目被塑造为社交媒体，纪念俄国革命100周年，旨在揭示革命发生时俄国城市发生了什么。

Yandex显然瞄准了行业顶端——即使这意味着要求登山者在向着地球上的最高点迈进的路上每走一步都要拍照，并为“Yandex地图”在珠穆朗玛峰（Everest）顶拍摄360°全景照片。“我们现在迫切需要雇佣一个疯狂项目的负责人（Head of Crazy Projects）。”沃洛兹最近说。他可能只是半开玩笑。

图片版权 Getty Images Image caption Yandex的成功吸引了俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）的到访

Yandex已经超越了搜索领域；它现在在机器翻译领域运作，它可以卖东西并给你送货，它可以给你提供食物，为你叫出租车，成为你的家庭影院(因为它有在线电影数据库Kinopoisk)，帮助你自学，提醒你赶火车。它开始融入生活的方方面面。

我们中的许多人已经感觉智能手机比我们所爱的人更了解我们。Yandex如此多地参与俄罗斯人的在线活动，能够获取大量不同用户行为的数据。然后，这将“反馈”给该公司的人工智能，使其能够进一步发展。

Yandex会成为垄断者吗？科技风险投资基金Sistema VC的合伙人吉尼亚图林(Iskander Giniyatullin)不这么认为。“Yandex与优步的合并可以看作是这两家公司竞争的结果。但Yandex所做的是进入新的领域，而这些领域现在被认为在全球范围内极具前景，”他说。

拉里亚诺夫斯基(Alexander Larianovsky)在Yandex工作了7年，担任国际发展部门负责人，他也表示认同：“我们在任何地方的每一家公司身上都能看到同样的情况……这是一个发展或削减业务的问题，就是这样。”

图片版权 Getty Images Image caption Yandex出租车不久会进入更多欧洲国家吗？

在过去的几个月里，Yandex在立陶宛推出了出租车服务。今年早些时候，他们在拉脱维亚和爱沙尼亚推出了同样的服务。这家俄罗斯IT巨头在曾经属于前苏联的国家开展业务，这并不奇怪。但更让人惊讶的是，它在历史上麻烦不断的邻国土耳其（Turkey）高水平地开展业务。

然而，拉里亚诺夫斯基认为这是相当合理的举动。2011年，他参与创办了yandex.com.tr网站。“这一切都从学校开始，在那里我们被教导年轻的苏维埃共和国曾经帮助过年轻的土耳其共和国。从历史上看，我们把对方视为朋友，而不是敌人。”

拉里亚诺夫斯基说，在土耳其曾经比现在更亲西方的时候，Yandex就决定进入土耳其市场。但他表示，这并不意味着这家俄罗斯IT公司想把土耳其作为通往西方的门户。“不，这只是第一次尝试去一个不属于斯拉夫语系的地方。”

沃洛兹说，在竞争法则改变之前，他的公司甚至不会尝试在俄罗斯以外与其它搜索引擎竞争。但与此同时，它似乎并未停止开发新领域。

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