台湾来鸿：庆祝“十一国庆节”的台湾人

图片版权 EPA Image caption 爱国同心会在台湾举行“国庆酒会”，庆祝中国十一国庆节

台湾的双十国庆还没到，但一连两场庆祝中国十一国庆节的公开活动却抢先开跑，吸引了媒体关注，也凸显台湾人错综复杂的意识形态。

台湾近20年来政治民主化，蓝绿政党轮流当家作主，表面上是民主自由，但族群矛盾和统独对立却是有增无减，丝毫不见和解迹象。

就在中国十一国庆节来临之前，台湾的统促党在台北车站举行“欢欣鼓舞庆国庆”活动，现场同时举起中国五星旗与中华民国青天白日满地红旗。

统促党指出，“两岸终将统一，统一后的国旗必然是五星红旗”，至于青天白日满地红旗帜，将作为“台湾地区”的代表旗。

统促党总裁，外省挂竹联帮创立元老之一“白狼”张安乐也到现场参加活动，并表示“中华民国这块招牌得以存在，是靠中华人民共和国捍卫。五星旗是青天白日满地红旗的保护神。”

图片版权 EPA Image caption 台湾的中华统一促进党庆祝中国十一国庆节

但是这场活动路权申请未获核准，警方在现场举牌警告，命令活动解散。

“国庆酒会”

台湾另外一个统派团体，常年在台北101大楼前高举五星旗的爱国同心会，也在十一这天举办了庆祝酒会。

酒会舞台正中央高高挂起五星红旗，舞台上方高挂的布条写着“台湾省各界庆祝中华人民共和国建国69周年国庆酒会”。

上周因为“五星共产庙”违章建筑被拆除而声名大噪的魏明仁也在酒会现场用餐，还有许多统派支持者与他合照。

另一位曾经自称是“高级外省人”，撰文贬低政治立场不同的台湾本省人的郭冠英也出现在酒会现场。

“吃里扒外”

这些手拿五星旗，公开庆祝中国十一国庆的团体和活动，也引起一些台湾人的侧目和批评。

民进党立委庄瑞雄就痛批，“这些人在台湾享受言论自由，行径却公开向台湾人示威，心向老共，这群人简直吃里扒外。”

民进党台北市长参选人姚文智也说，这几年中国五星旗、外围组织在台湾耀武扬威，嚣张程度“宛如解放军登台”。

统促党和爱国同心会是知名度比较高的两个统派团体，但过去因为多次聚众滋事，暴力威胁或殴打反中国人士而被列入《组织犯罪防治条例》侦办对象。

图片版权 EPA Image caption “五星共产庙”因违章建筑而被强制拆除

五星共产庙

在统派团体庆祝十一国庆节之前，台湾中部的彰化还有一间高挂五星红旗的寺庙，被媒体戏称为“五星共产庙”。

这间寺庙原名为“碧云禅寺”，由建商魏明仁取得产权后，更名为“中华人民共和国台湾省社会主义民族思想爱国教育基地”，升起五星旗，自称是中华人民共和国领土，引发社会关注。

魏明仁还把寺庙内佛像移走，改为陈列毛主席像，打造成“毛主席纪念馆”，但寺庙前新建部分被认定为违章建筑，而被彰化县政府强制拆除。

“碧云禅寺”被改为“五星共产庙”还一度受到CNN等外国媒体关注，现在因为“名气太大”而遭到拆除，也应验了“树大招风”这句古话。

在五星旗公开飘扬的台湾社会，这个由县政府出面拔掉五星旗，铲倒“毛主席纪念馆”的事件，也着实为台湾人出了一口气。