图片版权 AFP Image caption 台湾学生在补习班上课

台湾政府推动《新经济移民法》吸引人才，但有人担心未来"假留学真移民"问题将更加严重，甚至抢走台湾年轻人的工作机会。

为了应对人口老龄化和少子化，吸引优秀人才，台湾政府推出《新经济移民法》草案征询公众意见。

草案规划，未来新南向计划的东南亚国家侨生来台求学毕业后，可以留在台湾就业工作，在符合特定条件下还可依法申请永居或取得国籍。

新法草案在经过公告咨询之后，预计在本月送交立法院排议，但草案内容已经引发许多争议。

从“卖文凭”变成“卖身份证”

吸引优秀人才本是好意，但批评者表示，如果缺乏各方面的完善机制和配套措施，就可能会出现问题。

台湾总统府资政陈博志说，他担心政府推动的侨外生留台数年可入籍的政策，会让一些学校从“卖文凭”变成“卖身分证”。

他说，如果侨外生毕业后留台工作几年就能入籍，这些侨生搞不好会变成来台湾跟台湾学生抢工作机会。

更糟糕的是，一些办学不好的学校本来是“卖文凭”，未来更可能变成“卖身分证”。

图片版权 Sean Pavone/Alamy Image caption 台湾需要吸引优秀人才

招生中介

台湾侨委会办理的高职侨生专班，就传出有部分学校为抢东南亚学生，付费由中介招生。

侨委会办理的“3+4高职建教侨生专班”，提供国中毕业侨生来台就读3年高职，可直升科技大学再读4年。

同时，在台读书的侨生还可以到相关工厂或公司实习，让技职教育结合产学合作。

侨生专班早期只有一间学校招生100人，近年来大幅增加，今年共有13间学校，招生1600多人，但也传出中介乱象，学校和侨生都要支付中介费，形同对弱势侨生的剥削。

给居留权而非身份证

台湾行政院发言人Kolas Yotaka对外界关于《新经济移民法》的质疑表示，相关草案只是申请居留权，而非申请领取身份证。

她说，依据《新经济移民法》草案规定，来台留学之学生要取得永居权必须符合三个条件。

第一，台湾劳动力市场有明确需求；第二，学生必须取得相关专业证照；第三，在台居留时间超过5年或7年。

台湾政府推动的《新经济移民法》立法，虽然仍在公告咨询阶段，却已经“未演先轰动”，获得各方关注和争议。