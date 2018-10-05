被指涉及器官中介 柯文哲怒告葛特曼

图片版权 EPA Image caption 伊森·葛特曼出席《屠杀》在台湾的出版发表会

台湾年底九合一选战，台北市长柯文哲深陷蓝绿夹击，现在又跑来一个美国调查作家葛特曼指控他涉及中国活体器官中介，说他是“骗子”，在台湾政坛投下震撼弹。

调查中国活体器官移植并著有《屠杀》一书的美国调查作家葛特曼（Ethan Gutmann）日前到台湾指控台北市长柯文哲将叶克膜（ECMO）技术转移到中国，助长活体器官摘取。

俗称为叶克膜的“体外膜氧合”是一种医疗急救设备，可延长心肺功能，协助心肺衰竭者进行体外的呼吸和血液循环，但葛特曼说叶克膜在中国被用来进行活体器官摘除。

葛特曼指控说，在中国的器官活摘当中，柯文哲扮演了三个角色，第一是中间人，让有需求者到中国进行器官移植；第二是到中国推销叶克膜；第三则是教导中国叶克膜技术，而这是最糟的地方，助长了法轮功学员器官被活摘的可能。

他说，柯文哲到中国参加心肺移植研讨会，与会医师都被指涉嫌活摘器官，而“柯文哲明明知道中国移植的所有器官都来自法轮功学员，却依然教导中国医师使用叶克膜，助长器官活摘”。

在记者会中进行问答时有在场人士提问，“你认为柯文哲是一个骗子（liar）吗？”葛特曼回答：“是”。

图片版权 Getty Images Image caption 柯文哲已经委托律师向葛特曼提告

“跨国告到底”

在台北市长选举投票只剩一个多月之际，面对葛特曼的严厉指控，柯文哲也耐不住怒火，猛烈回应指控。

他说，“葛特曼在公开场合说我是liar，这是很严重的指控，我要告你，而且保证跨国告到底。”

柯文哲说，“我很清楚地说明，我，柯文哲，从来没有带病人到大陆去中介器官，这没有做过。”

他说，叶克膜是用于暂时维持心肺功能，直到心肺功能恢复，是一种救命技术，用在器官移植是很少数的例子。

他说，自己是在亚洲地区主要发展叶克膜技术的人，不只到中国教学，还曾到新加坡、马来西亚、香港、日本，甚至美国、意大利讲学过。

“但是要用在哪里，这个不是我们可以决定的。我去中国大陆上课，底下4、500个人，里面有什么样的人，我怎么会知道。”

柯文哲也质疑葛特曼在这个时候跑来台湾指控他，形同一个外国人跑来台湾当“选举打手”，背后逻辑令人不解。

“无端指控、干预选举”

对于外界质疑背后有政治操作，民进党表示，葛特曼来台湾与民进党“百分之百，百分之一万”没有关系。

如果不是背后有政治操作，难道是有其他国家试图影响台湾下个月的九合一选举吗？

亲民党主席宋楚瑜就表示，美国总统特朗普公开指责其他国家干预美国选举，台湾也不希望其他国家干预选举。

他说，台湾的医疗水平在世界排名绝对是前5名，技术分享不是犯罪，应该要好好向世人分享台湾的好技术。

对于柯文哲被卷入器官移植风波，台湾总统府也出面表示，发言人林鹤明说，涉及器官移植争议的人权议题，每一则发言和指控，都必须基于证据提出，这是民主法治的基本原则。

他说，“我们不乐见在没有证据的情形下，无端指控，试图影响民主政治。”