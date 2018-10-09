台湾政府“宽容看待”居住证 但不排除未来限制

图片版权 CNA Image caption 中国对台湾人核发居住证引发政策统战疑虑

争议多时的台湾人在中国领取居住证，台湾政府终于定调，对领有中国居住证的台湾人“宽容看待”，现阶段不会立即除籍。

中国政府自9月1日起实施港澳台居住证，宣称将向持证人提供接近大陆居民的社会生活便利待遇，但也引来中国向台湾人政策统战的疑虑。

台湾陆委会主委陈明通在立法院内政委员会报告时，就台湾人在中国大陆领取居住证，台湾政府的应对措施提出报告。

陈明通表示，台湾人去中国大陆因为生活便利而取得居住相关文件，台湾政府会宽容看待，但领有居住证者必须向台湾政府申报，而且不得担任公职选举候选人。

图片版权 AFP Image caption 台湾陆委会主委陈明通：台湾政府“宽容看待”

限缩公民权

此前，台湾方面有意见认为，中国推出的台湾居民居住证和中国身份证一样都有18位数字身份号码，台湾人领取中国居住证应被视为形同入籍，台湾方面的户籍应该被注销。

还有意见认为，台湾人如果在中国领取居住证，长期居留，就应该暂停他们在台湾的健保权利，甚至是取消其健保权利，以免珍贵的国家资源遭到滥用。

但是陈明通指出，在中国大陆的台湾民众领用居住证，并未在大陆设籍或领用护照，尚无违反现行两岸条例第九条之一的规定，没有被立即注销户籍的问题。

他表示，现阶段两岸是以户籍来做区分，不能说领用了居住证就是领了户籍或有两本护照；但是在未来，无法不确定居住证是否会被扩大解释成户籍或是护照，因此陆委会将每周开会研议对策。

禁止担任或参选公职

虽然台湾政府对领用中国大陆居住证的台湾人“宽容对待”，但还是对这部分的人提出一些限制。

陆委会表示，正在研究推出法律修改，未来领用中国居住证的台湾人将不得担任或参选台湾的公职人员，也不得报考警察和志愿役军人，甚至投票权也面临缩限，但选举权牵涉到《宪法》层面，必须进一步推出相关配套法案。

居住证非绿卡

一些支持中国居住证的人认为，领用中国核发的居住证，就像领有美国绿卡（永久居留权）或日本在留卡一样，政府不需要大惊小怪。

但是陈明通表示，中国想透过居住证实行的政治目标，必须加以防范，中国居住证和美国绿卡、日本在留卡不一样，“因为美国对台没有并吞的企图心，但北京很清楚要并吞台湾。”

他说，中国大陆“居住证”将台湾人视为“中国公民”，刻意否认台湾的主权与治权，而核发绿卡的美国并未否认绿卡持有者所属国家主权与治权。