图片版权 Getty Images Image caption 陷入雾霾的台北市

台湾的一项调查显示，PM2.5细悬浮微粒空气污染会增加罹患口腔癌的风险。

医学界一直相信，空气污染危害人体健康，提高罹患失智症和哮喘的风险，甚至改变心脏的结构，最近的研究还表明空气污染没有一个“安全范围”。

而台湾的这项研究则指出，PM2.5细悬浮微粒和口腔癌也有密切关系。

台湾中山医学大学的研究人员在《调查医学期刊》（Journal of Investigative Medicine）上发表研究报告，得出上述结论。

他们收集了2006至2011年全台湾70个空气质量监测站的空气污染数据，对照2012至2013年期间48万名40岁以上男性的健康纪录，其中有1,600多人罹患口腔癌。

研究人员按照这些男性的居住地，计算出他们曝露在PM2.5细悬浮微粒的轻重程度，将他们从低含量到高含量分为4组。

在调整年龄、吸烟和吃槟榔等干扰因子之后，研究人员发现，在台湾男性，随着PM2.5浓度变高，罹患口腔癌的风险也会增加。

图片版权 Getty Images Image caption 台湾街头空气品质不佳

细悬浮微粒

PM2.5细悬浮微粒有多种来源，包括发电厂、汽车排气、飞机、森林火灾和沙尘暴等。

因为体积非常小，PM2.5细悬浮微粒漂浮在空气中的时间更长，增加了人体吸入的危险，一旦吸入，也更容易进入肺部和人体循环系统之内。

此前有研究显示，曝露在PM2.5细悬浮微粒会增加罹患心肺疾病的风险，哮喘和支气管炎等慢性病的病情也会恶化。

世界卫生组织估计，目前全球每年大约有700万人死于PM2.5细悬浮微粒的空气污染，大多数来自非洲和亚洲等中低收入国家。

图片版权 Getty Images Image caption PM2.5空气污染危害人体健康

PM2.5浓度

PM2.5细悬浮微粒的计算单位是ug/m3，也就是每立方米空气中PM2.5细悬浮微粒的含量（微克）。

上述台湾的研究报告说，如果有两个地区，第一个PM2.5浓度达27微克/立方米，第二个PM2.5浓度达40微克/立方米，那么住在第二个地区的男性罹患口腔癌的比率比第一个地区的男性高43%。

按照美国环保署的标准，PM2.5浓度在12微克/立方米以下属于无风险或低风险，12.1至35.4微克/立方米为中度风险，35微克/立方米以上属于有害人体健康。

但世界卫生组织表示，PM2.5浓度年平均不应超过10微克/立方米，伦敦市中心平均值大约是20微克/立方米，阿富汗喀布尔是86微克/立方米，北京85微克/立方米，印度的德里高达122微克/立方米。