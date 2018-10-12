“同性恋蛋糕”非歧视判决 八个问题让你一次搞懂

Image caption 同性恋权益活动者加里斯·李4年多前在贝尔法斯特的Ashers蛋糕店订购这个蛋糕

英国最高法院做出判决，拒绝制作“同性恋蛋糕”的蛋糕店没有歧视同性恋者。

英国最高法院判决说，信仰基督教的Ashers蛋糕店店主拒绝制作一个带有支持同性婚姻口号的蛋糕，并不算是歧视。

最高法院5位法官全体一致同意达成这个判决。

Ashers蛋糕店店主丹尼尔·麦克阿瑟（Daniel McArthur）表示，这个判决确定了每个人都拥有言论自由和良知自由。

但是订购蛋糕的同性恋权益活动人士加里斯·李（Gareth Lee）说，判决结果让他感觉自己是二等公民，现在他非常担心判决结果对“整体同性恋群体”产生不利影响。

图片版权 Reuters Image caption 蛋糕店店主麦克阿瑟夫妇对最高法院的判决表示欢迎，感到非常高兴和宽慰

这个引起英国社会重大关注和意见分歧的争议性司法案件已经缠讼4年半，前后花费近50万英镑。

如今虽然最高法院做出终审判决，但却可能引发更多有关平等权利和良知自由的争议。

双方在吵什么？

2014年，北爱同性恋权益活动人士加里斯·李在贝尔法斯特的Ashers蛋糕店订购一个蛋糕，蛋糕上面有芝麻街的伯特和恩尼两个布偶图案，上面写着“支持同性婚姻”的字样。

Ashers蛋糕店一开始接受这个蛋糕预订，也收了钱，但两天后蛋糕店通知顾客加里斯·李，表示蛋糕店不能制作这样的蛋糕。

于是加里斯·李控告蛋糕店歧视性取向和政治倾向不同的人士。

图片版权 Getty Images Image caption 加里斯·李的诉讼费用由平等委员会承担

为什么拒绝？

家族经营的Ashers蛋糕店表示，同性婚姻和他们的宗教信仰“不相容”。

但是他们指出，争论焦点在于蛋糕上的标语，而不是顾客本身。

店主丹尼尔说，Ashers蛋糕店拒绝的是顾客要求在蛋糕上写的标语，而不是拒绝为加里斯·李这位客人服务，事实上以前也曾经为他提供服务，以后也会继续为他提供服务。

“我们拒绝的是这句标语，但有些人要求法律强迫我们支持我们不同意的观点。”

“如果平等法指的是礼貌拒绝支持他人观点必须受罚的话，那么这个平等法必须改变。”

之前的判决说什么？

这起司法案件之前的两次判决都认定蛋糕店拒绝制作“同性恋蛋糕”是一种歧视行为。

2015年的地方法院判决说，Ashers蛋糕店是营利企业而非宗教团体，即使法庭承认公司和业主是虔诚的基督教徒，但也不能超越法律。

2016年的上诉法院判决说，按照法律规定，店家不能选择性的只服务那些认同自己宗教信仰的顾客，而且在蛋糕上写字并不代表认同标语传达的信息。

蛋糕店上诉到最高法院，最终推翻之前的判决，赢得上诉。

图片版权 Getty Images Image caption 麦克阿瑟夫妇表示Ashers蛋糕店以前曾经服务过加里斯·李，以后也会继续服务他

最高法院说什么？

最高法院判决说，蛋糕店并不是因为顾客的性取向而拒绝他的订购。

“他们会拒绝任何要订购那样蛋糕的顾客，不管是什么性取向。”

“他们反对的是蛋糕上面的标语，不是加里斯·李这位顾客或他的个人特质。”

“因此，最高法院认定，蛋糕店没有因为加里斯·李的性取向而歧视他。”

花了多少钱？

订购这个蛋糕的原价是36.50英镑，加里斯·李控告蛋糕店歧视，求偿500英镑。

司法案件缠讼4年半，前后花费了近50万英镑，最后得到最高法院的判决，这是“法院认证的史上最贵蛋糕”。

加里斯·李的诉讼费用超过25万英镑，由平等委员会（Equality Commission）负担。

但平等委员会拿的是公费，也就是纳税人的钱，因此招致多方批评和检讨的声浪。

而Ashers蛋糕店的诉讼费用也超过20万英镑，由基督教机构（The Christian Institute）支付，该组织是一慈善和游说团体。

图片版权 PA Image caption 位于北爱尔兰首府贝尔法斯特的Ashers蛋糕店

英国公众说什么？

这是一个极具争议性的话题，最高法院做出裁决后引发各种支持和反对的反应。

伦敦的威廉说，“如果同性恋权益活动人士加里斯·李自己开一家蛋糕店，他肯定不会接受顾客订购一个写有“同性婚姻是错的”这样的蛋糕。”

伯克郡的赛门说，“我是制作网站的，如果有人请我制作有关种族、宗教信仰、性取向、成人内容或贩卖违禁商品的网站怎么办？法律一定要保障我拒绝的权利。”

伦敦的马克说，“如果你不支持同性婚姻，你就是反对，反对平等人权就是歧视，不管最高法院怎么判决，蛋糕店绝对是歧视。”

伦敦的克雷格说，“我自己就是男同性恋者，但是我们需要保障所有人的言论自由和表达意见的自由，加里斯·李可以去别家蛋糕店买蛋糕。”

谢菲尔德的吉尔说，“真是浪费时间和纳税人的金钱，难道加里斯·李会到清真食品店购买猪肉三明治吗？”

有什么法律含意？

最高法院在判决蛋糕店没有因为加里斯·李的性取向或政治倾向而歧视他的同时，也强调判决并不是要在任何方面损害同性恋者和支持同性婚姻者的权利。

判决说，“因为一个人的种族、性别、身心障碍或缺陷，性取向、宗教或信仰而拒绝服务，是对人性尊严的公然侮辱。”

“但这起案件并非如此。”

有什么后果？

一些人会将最高法院的判决——允许任何宗教、种族和性取向的店家拒绝为他们深切无法认同的信息背书——视为是言论自由和良知自由的胜利。

这样问题就来了，如果有烘培店拒绝制作犹太教成人礼的蛋糕，因为店家主不认同犹太教教旨含义，那这样也算合法吗？宣传“英国脱欧”，“支持打猎”，“支持全素食主义”等蛋糕标语又如何呢？

可以确定的是，这个判决终结了“同性恋蛋糕”这起诉讼，但一定有更多类似因为信仰而拒绝服务的案件会被送上法庭审理。