台湾“双语国家政策”与国际化移民岛之梦

图片版权 Getty Images Image caption 台湾近日宣布将朝中英"双语国家"政策迈进。

台湾近日宣布将朝中英“双语国家政策”迈进，并同时考虑“新经济移民法”吸引优秀东南亚人才。然而，这样的政策落实是否可行？又是否有政治意涵？建议出台引发各界热议。

“What would you like to do？”，一位老师在十位幼稚园儿童前大声用英文询问。10月中旬，BBC中文记者来到台北市的某间幼稚园，观看英语教学的状况。白板上列着10张图片，有的是游泳、有的是跳舞，一位幼儿奋力举手，大声喊出“I like to swing！”并抽走了白板上的游泳图片，教室弥漫着轻松地学习氛围。

但实际上，目前根据台湾法令，幼儿园是不得教授英文的。该园园长跟BBC中文表示：“我们纯粹就是让幼儿可以习惯在英文的环境中，可以简单对话、并正确发音。”

突然一声令下

园长也坦言，这样的英文教学必须某种程度上“台面下进行”，教授英文的老师虽然有十几年丰富经验，也只能领取钟点费，不能被聘为正式幼稚园老师。当初愿意受访，也是经过很大的挣扎与思考。

不过这样的“台面下”状况，未来有可能获得解套。台湾官方最近发出愿景，将在未来10年内落实“双语国家”目标，期盼除了中文外，英文也能成为官方法定官方语言。宣布来得仓促，但这些过去必须低调教授英语的幼稚园老师，可望成为正式雇员。

台湾的英语能力为何？在日前所公布的英语能力指标EF EPI数据，台湾的英文能力在全世界80个“非英文母语”国家中，位居第40名，而中国大陆则是36名。台湾正意欲与上海、北京一起竞争，期盼挤入国际化都市之林，而这群三岁至五岁，正在牙牙学语的幼儿，将来也将提早“国际化”，开始学习英文。

教育人才难题

根据台湾行政院提出的规划，“双语国家政策”将在2019年提出具体方案，其中过往“小学才能教授英文”的规定，将提前到幼稚园阶段进行。

目前台湾拥有17000位英文教师，未来根据政策要再追加5000人，原先的700多位外籍教师、将会再引进4600名外籍英文老师。

台湾师范大学英语系教授，专长英文教学理论的陈浩然，对BBC中文表示，台湾在英文教学最迫切的问题就是师资、上课时数跟教材三个面向。“贸然提升到双语国家，这口号太大，甚至有点极端”，与其喊口号，陈浩然建议要从现有英文政策务实改革，增加上课时数与实际使用机会。

基本上非英语系的国家，培养英语的教学人才本来就很吃力，因为这也关乎国力。外籍英文教师引进则更难，陈浩然说：“一个外籍的英文老师到亚洲，他可以选择日本、韩国、中国大陆等，如果要来台湾，有什么吸引他的地方？”

如果要实施双语政策，势必会有师资衔接的空窗期，该幼稚园园长表示：“最后还是幼教老师要负担英文教育，站在教育立场，我们当然乐意教，但我们担心的是，自己并非英文专业，是不是能给孩子们真正完善的英语教育？”

曾留美多年的台湾前总统马英九，则在14日时批评，全世界有76个国家以英语当成官方语言，但“这些国家几乎是英国或美国殖民地，殖民政权是要便于统治，台湾千万不要沦入那种窠臼”。

“双语国家”是国家发展层级方针用词，陈浩然说：“如果真的要这样，那官方文件是不是要用英文？立法院要用英文质询？”，贸然提升到国家层级，陈浩然担忧恐怕只是口号响亮。

图片版权 Lemon Chan Image caption 台湾目前宣布"新经济移民法"，让未来更多东南亚留学生有在台工作甚至居留的机会。

新经济移民法的整建

双语政策并进的同时，台湾也在推行新一波的“新经济移民法”，该法预计在10月底送往行政院审查。该法赋予在台湾的外国人士，只要5年的居留时间，收入稳定，即可申请永久居留。其中，在台工作超过六年的蓝领外劳与中阶技术工作能力外国人，被视为是有利族群，当中不少是东南亚来到台湾的劳工。

根据台湾教育部资讯，目前在台就学的东南亚学生为31531人，而劳动部资讯显示，产业外劳逼近70万人、社福机构外劳超过25万人。一但内容成案，台湾将引领新一波移民契机，在台湾引发正反两极评价。

赞同者认为，广纳各国人才是世界趋势，有心工作、为国服务者都有落地生根的权力。 批评者则认为政府“短线思维”，只会造成人口素质下滑、薪资结构恶化。

“新经济移民法本质是正确的，但如何让民间社会、年轻人理解目前国际趋势，是台湾政府要思考的”。台湾暨南大学东南亚学系教授陈佩修对BBC中文表示，法律上的修订固然是一环，但他认为东南亚各国的年轻一代，资讯吸收度完整，更与国际接轨，已经是全世界各国都想争取的人才新区域。

台湾自古以来除了原住民族群外，多是400年来从各地移居而来的族群，还有国共内战后的外省移民。陈佩修说，大多数台湾人对在台东南亚人仍存在“婚姻移民”等看法，但这几年东协经济势力迅速崛起，包括中日韩、欧盟等，都在东南亚挹注资金与教育建设抢人才，“台湾现在起步确实有点晚了”。

经济移民无论在哪国都是严肃的课题，陈佩修认为法律只是“政策正当性”，不能先等法律通过才来布局，而是要根本性创造好的就业环境，增加诱因让东南亚人才留下，甚至台湾年轻人才都想留下，不会外流其他国家。

图片版权 Getty Images Image caption 据台湾教育部资讯，目前在台就学的东南亚学生为31531人（图为台北2017年世界大学生运动会资料照片）。

是否有“脱中”疑虑？

台湾的“双语国家”与“新经济移民”政策，自然在对岸中国大陆中格外刺眼，也被部分媒体解读为是要强化“台湾主体性”，疏离与中华文化连结。中国国台办发言人安峰山，用坚定地口吻说：“岛内所推行的各项政策，不管搞什么花样，都改变不了台湾是中国一部分的事实，也阻挡不了祖国统一的进程”。

教育固然脱离不了国家意识，但对于“脱中”一说，陈浩然则说：“如果说真是有政治盘算，我想也不是个很聪明的政治盘算吧？”

他举例，台湾如果要用英文走向国际，不如师法韩国：“韩国偶像团体‘防弹少年团’就用英文在联合国侃侃而谈演说，韩国很多年轻人英文都很好，但英文不是韩国第二官方语，他们是怎么规划课程？安排时数？这该学习”。陈浩然认为追根究底，是台湾总体没有国际化，但却只想靠双语政策“一步到位”，有些天真。

陈佩修对于“脱中说”则认为，世界人才相互流通是全球化趋势：“就如同中国的居住证政策，台湾会指责、台湾有别的移民政策，中国又指责，两边互相批评，但本质上都是为了要吸引人才留下”。

他补充，中国也有自己的人才外流问题，所以也有其人才吸引政策，包括未来可入中国籍等：“其实区域共同体，就是人才共同体，资本的自由流通，才能创造人才互通”。台湾在宣誓走向双语国家与接纳国际移民岛之余，友善的就业与经济政策，势必得要双管齐下。