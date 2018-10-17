台湾“世纪改压” 电器插座全要换“与中国接轨”

图片版权 CNA Image caption 台湾现行电压是110V，电压改成220V将是一项重大工程

台湾电力公司以节省电力为由提议将家用电压从110V改为220V，但民众家中电器和插座全都要更换，耗费巨大，更有人质疑这是为了向中国靠拢，和节省电力无关。

这个被台湾媒体称为“世纪改压”的电压更改计划一经曝光立即引起广大回响，因为涉及范围广大，影响民生甚巨，因此引发民众的热烈讨论。

台湾媒体报导，台电拟采用台科大学者提出的技术改压构想，将家庭插座改4孔插座，增设线路以提供220V电压，藉由升压降低线路损失，一年估可省下10亿度电。

“世纪改压”

台湾电压一直是110V，和美国、日本相同，插头也是两孔或三孔插头，因此有许多台湾人喜欢到美国和日本旅游的时候，买一些小型家电电器带回台湾使用。

一般台湾民众的家里，电冰箱、洗衣机、微波炉、电视机、电风扇等电器全都是使用110V电压，只有冷气机使用220V，而电脑、笔电、平板和手机等电子产品则是110V至220V全球通用。

如果台电把家用电压从110V改为220V，插座改为4孔插座，那么台湾所有家庭都必须更换电器，更换插座，耗费巨大。

图片版权 CNA

仍在学术讨论阶段

对此，台电发言人徐造华表示，改电压是个大工程，涉及范围极广，要求民众更改家中现有插座有其困难度，因此可能以新建大楼试行机会较大，要求未来新大楼都要以220V配电。

另外，台电提出的4孔插座型式与现行家电制造商插头型式不同，需搭配转接线使用，而且还必须考虑110V、220V插座共存时的误插问题，涉及使用安全。

徐造华表示，提升供电电压有助减少线损，但影响范围大须审慎评估，台电内部目前仍在学术讨论阶段，是否向经济部能源局提出方案，还有待评估。

和国际接轨，还是和中国接轨？

除了节省电力之外，另一种声音则认为台湾改为220V，有助于台湾和国际接轨，带动观光产业。

目前由于台湾使用的是110V电压，国际上多数使用220V，所以台湾人出国，或外国人到台湾，都不能使用本国的电器。

但反对者也提出意见，指出美国、日本这两个和台湾关系密切的国家，都和台湾一样使用110V，改成220V不是与国际接轨，而是与中国接轨，向中国更为靠拢。

改变电压本身就是影响深远的大工程，如今又牵扯到在美国、日本或中国之间选边站的政治问题，变得更加复杂。