美军研究船停靠高雄引发外界“想象空间”

图片版权 CNA Image caption 美军研究船

美国海军一艘研究船停泊台湾高雄港进行补给，引发外界诸多揣测和“想象空间”，但台湾军方说是“纯学术研究”。

高雄港务分公司表示，美国海军研究办公室的科学研究船《汤玛斯号》本周一（10月15日）进入高雄港，停靠9号码头，预定18日清晨出港前往澳大利亚。

高雄港务分公司还说，“汤玛斯”号并非首次来台，今年已第4次进高雄港，这次进港目的为加水、补给船上日用品并更换船员。

想象空间

但是有台湾前海军官员认为，在美中角力的敏感时间点，美国海军研究船来台引发人们的“想象空间”。

台湾海军官校军事学科部前教官、新江舰前舰长吕礼诗在个人脸书发文说，3250吨的“汤玛斯”号海洋研究船停靠高雄港9号码头，该船配备有遥控水下载具，及自主式水下载具，可测量盐度，温度，压力和化学性质等水文数据。

他说，“这种广义的美舰在这个敏感时间来台，引发了无限的想象空间。”

台湾《中央社》引述吕礼诗表示，有传闻指美军航空母舰可能在下个月于东亚一带活动，而高雄港外海为国军演习的“反潜第六区”，平均水深约500公尺、最深约1000公尺，为反潜操演的适合地点，如果美国航舰有意通过台湾海峡，也可能在现有数据基础上，进一步确认水下水文。

吕礼诗还呼吁军方，若美军来到台海附近演习，应主动积极协同操演，并从中学到最新的战法、战术；对于双方的学术交流也亦然，不应划清界线。

图片版权 V CHAN Image caption 台湾的海军已经有将近40年没有和美国海军联合操演

纯学术交流

但台湾国防部长严德发在立法院接受立法委员质询时表示，“汤玛斯”号是科学研究船，由美国华盛顿大学使用，是民间性质学术研究，跟军方无关。

有立法委员质疑，“汤玛斯”号此时入港是否与美国国防授权法案有关，或是和报导所指，美军将在南海、台海周边军力展示有关。

对此严德发表示，不能单方面解读“汤玛斯”号与美国国防授权法案，或是和美军军力展示有关。

台湾国防部发言人陈中吉也说，“汤玛斯”号来台是跟台湾大学海洋研究所、大气科学系的合作研究，是非常单纯的科研计划，外界的揣测都是多余的。