班克斯揭秘：名画自毁“本应全部被绞碎”

画作在拍卖成交后立刻“被自毁”的涂鸦艺术家班克斯说,按照原计划那幅画作应该全部被绞碎,而不是只被切碎了一半。

英国著名涂鸦艺术家班克斯(Banksy,又译班克西)的作品“气球女孩”(Girl With Balloon)本月早些时候在伦敦苏富比拍卖行拍卖,以86万英镑的高价成交。

但是成交之后,画有女孩和心型气球的画布突然被预先藏在画框里面的碎纸机切碎,整块画布有将近三分之二被切成细条状露出在画框下缘,但画布的上半部仍在画框里面。

现在,班克斯上传一段视频,显示整块画布本应该全部绞碎,而不是只碎了一半。

视频中可以看到,一块类似的画布被画框里的碎纸机整个切碎,全部都掉出画框之外,视频写着:“排练时每次都成功。”

全长近3分钟的视频还包括之前未被公开的画面,可以看到有人在画作拍卖成交后按了一个按钮,然后画框里的碎纸机就被启动了。

声名大噪

班克斯名画自毁后,外界起初还担心这幅画是否还值拍卖成交的价格,买家是否还愿意付款。

但事实证明外界的担心都是多余的。班克斯画作拍卖后自毁的消息让这个神秘的艺术家再度成为关注焦点,成功创造了热门话题。

班克斯也在作品自毁后通过代理公司表示,将作品取了一个新的名字“垃圾桶里的爱”(Love is in the Bin)。

被切碎一半的这幅画上周末在伦敦苏富比艺廊公开展出,吸引大批民众冒雨排队参观,再次证明班克斯引领趋势和操作议题的能力。

而苏富比拍卖行也确认,得标的这名欧洲女性买家将会付清104.2万英镑的拍卖最终总价。

苏富比高级主管、欧洲当代艺术部门负责人亚历克斯·布兰兹克(Alex Branczik)表示,“我们非常高兴能确认成交,这是历史上第一个在拍卖进行当中活生生创造出来的艺术品。”

这名没有透露姓名的女性收藏家说,“起初我吓了一跳,但后来我发现自己买到的不只是一件作品,而是一段艺术史。”

拍卖行自清

另外也有人质疑苏富比拍卖行可能事先知情,配合演出,但布兰兹克接受访问时澄清,拍卖行和名画自毁的这个噱头没有关系。

他说,苏富比拍卖行并没有发现画框内藏有碎纸机,因为他们被告知画框也是作品的一个重要组成部分。

布兰兹克说,“班克斯的代理公司很清楚表明,画框是作品的一部分。”

“事实证明的确如此,只不过不是我们最初想的那样。”

“我们还请了第三方文物保护专家来检查这个作品,但还是没发现画框里的问题。如果你被告知画框是作品组成部分,你就不会把画框拆卸下来检查。”