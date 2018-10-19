台湾南北两场“反并吞”大游行考验绿营选情

图片版权 AFP Image caption 喜乐岛联盟召集人、民视董事长郭倍宏展示“独立公投，正名入联”活动布条

台湾九合一选举进入最后一个月的决战关头，本周六台北高雄将上演两场“反并吞”大游行，表面上是南北呼应，但实质上却凸显绿营分裂，民进党高雄选情吃紧的局面。

台湾独派团体“喜乐岛联盟”早在8月底就宣布，要号召10万民众在10月20日在台北举办“全民公投反并吞”大游行，主要诉求为“独立公投，正名入联”。

喜乐岛联盟要求执政的民进党修改公投法，进而通过公民投票将中华民国正名为台湾，让台湾成为正常化国家。

该联盟在九合一选举竞选期间以宣传车走遍台湾各地，争取民众支持，许多独派人士和绿营候选人也和宣传车一起出现表达支持。

下禁令

但是民进党认为喜乐岛联盟的反并吞和修改公投法的诉求和九合一地方选举主轴并不一致，因此下令党公职及候选人不应该参加喜乐岛联盟10月20日的集会。

民进党中央对喜乐岛联盟的集会活动采取冷处理，也引起台湾本土社团和独派人士的不满。

喜乐岛联盟召集人郭倍宏炮轰民进党“抱着中华民国不放”，如果不出来一起对中国“呛声”，民进党就不算本土政党。

也有民进党候选人表示自己面临压力，如果不出席喜乐岛的反并吞活动，恐怕会被媒体点名，失去深绿选民的支持。

选情吃紧

眼看选前关键时刻分裂，独派可能会瓜分绿营选票，影响民进党选情，因此民进党也在本周紧急宣布要在高雄搞一场自己的“反并吞”游行。

民进党和独派人士及本土社团沟通后，决定10月20日当天“南北呼应”，在高雄举办“反并吞、护台湾”集会游行，要求中南部党公职及候选人都到高雄参加活动。

但有政治分析人士指出，民进党选在同一天在高雄举办集会是别有目的，一方面是分散喜乐岛联盟的支持度，巩固民进党是绿营主力的地位。

另一方面，民进党高雄市长候选人陈其迈选情吃紧，民进党希望通过大游行再次唤起支持者热情。

图片版权 CNA Image caption 韩国瑜参选高雄市长选情一路上涨

蓝天盖过绿地？

说起高雄市长选情，这个民进党执政将近20年的地方，就不得不提到国民党从台北“空降”高雄的候选人韩国瑜。

韩国瑜曾经担任国民党立法委员，去年参选国民党主席落选，后来争取党内台北市长初选也未获支持，竟然跑到绿营执政的高雄参选市长。

但是出人意料的是，韩国瑜从一开始不被看好的情况下，靠着网络声势，以及自己的个人特质，最终杀出一片重围，现在甚至有民调指出他的支持度已经超越陈其迈。

民进党原本被认为可以稳稳拿下高雄市长选举，但却不敌韩国瑜的声势，因此希望选前在高雄通过“反并吞”大集会来拉抬选情，凝聚绿营选票。

观察人士指，民进党在台北市赢的机会不大，在此情况下高雄市则成为民进党不能输的地方，如今民进党要在高雄办大游行，也显示民进党对高雄选情的担忧。