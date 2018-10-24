新加坡教育全球顶尖 成功背后的焦虑与反思

图片版权 Getty Images Image caption 最新的皮萨调查结果，新加坡教育素质排名世界第一

星期一早晨，12岁的杰克的闹钟早上6点准时响起。

杰克这个星期的时间表从早到晚排得满满的，而且整个月都是这样。7点半，他已经开始做数学题。

星期二，在上完汉语课之后，他有45分钟的午休时间，少数仅有的空闲时间是星期五下午，从4点50到5点15分。

即使是周六，杰克也有数学课、汉语课、英语课和科学课，还有家庭作业要复习，但即使是这样，对杰克而言，周六还算是最轻松的一天，因为这天杰克有两个小时的划船课，这是为了准备比赛而做的练习。

和其他日子一样，周日也排满了活动，直到晚上9点就寝。杰克的许多同学都要做功课到11点才能就寝，所以杰克觉得自己已经算是幸运的。

在人口有580万的新加坡，杰克和其他同龄的小学孩子一样，目标只有一个：准备小六离校会考。

“我不能说他很满意他的生活，但是他也没有怨言，因为每个人都是这样，有些人的生活比他更紧张。”杰克的妈妈谢丽尔说。

和其他有小孩的家庭一样，杰克的妈妈生活也围绕着孩子的学习打转，“每次和其他人说完话后，我就觉得又要买更多的测验卷给我儿子做了。”

图片版权 Getty Images Image caption 新加坡教师的平均起薪介于1100美元和2500美元之间

皮萨测试

新加坡教育素质全球屈指可数，新加坡的学校高度竞争，学生们要面临各种大大小小的考试，学习讲究的是严格的纪律。

有75个国家学生参加，由经合组织筹划的皮萨测试（国际学生能力评估计划）里，新加坡学生的表现名列第一，排名靠前的都是亚洲国家或地区，包括香港，韩国、日本和台湾。

英国排在第20名，美国排名第28。

优才政府

新加坡教育质量世界第一的背后有许多重要因素，新加坡政府官僚体系内都是世界一流大学毕业的高材生，政府有明确的施政目标，那就是将新加坡这个前英国殖民地发展为一个富裕经济、优质教育的国家。

受邀于新加坡南洋理工大学国立教育学院主持一项领导力项目的格拉斯哥大学迪莫克教授表示，新加坡能有这么好的发展，是因为“新加坡最优秀的人才都进到政府里工作”。

优秀师资

同样的，新加坡教育的成功也在于高素质的教育人才。

吸引优秀青年当教师的则是诱人的薪资，新加坡教师的平均起薪介于1100美元和2500美元之间，如果学生成绩表现优秀，学校还会给老师发奖金，因此新加坡许多青年教师每天工作超过9个小时。

新加坡重视教育的观念也在政府预算上体现，教育预算大约占政府总预算的20%，大量投资在师资培训和教育方面。

为了统一教学方法和提高师资质量，所有的教师都经过国立教育学院的相同培训课程，每一名教师每年都要参与至少100个小时的培训、研讨会或师资交流。

图片版权 Getty Images Image caption 新加坡的“怕输精神”让教育成了一场竞赛

“怕输精神”

新加坡人的“怕输精神”也和高竞争的教育有点关系。

在新加坡，没有人愿意落后于人，小孩子读书成了一场耐力竞赛，一位退休教师就表示，每个家长都担心自己的孩子落后别人，成绩比别人差。

从正面的角度来看，孩子在小学的表现越好，进入名校中学的机会就越高，进了名校中学之后也不能放松，仍然必须要争取成绩，因为还要挤进国立大学的窄门。

“这场比赛从孩子两岁的时候就开始了。”

补习教育

所以像杰克这样的孩子，光是学校上课还不够，大多数的孩子放学后都还上补习班或私人家教。

杰克也去补习，杰克的妈妈谢丽尔说，“我知道有别人家的孩子在幼儿园的时候就开始补习了，我们算是还好的。”

迪莫克表示，补习对新加坡学生和家长有很高的吸引力，家长认为补习能有效提高孩子的考试成绩，而且别人家孩子都在补习，自己的孩子也不能输。

新加坡的补教业规模庞大，媒体发表的报告说，私人补教行业年产值高达10亿新加坡元（7.2亿美元）。

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焦虑和压力

一味的追求成绩和不能落后于别人的心理，也造成越来越多的新加坡年轻人受到焦虑和压力所苦。

政府的调查报告甚至表明，年轻人自杀的案例和在校成绩差有关系。

新加坡自杀防治团体SOS说，最近几年求助自杀防治热线的年轻人越来越多，2016至2017年有1883名10至19岁的年轻人拨打SOS热线求助，2017至2018年增加到2059人。

杰克的妈妈表示，她并不太担心密集的功课表和竞争压力会影响杰克的心理和精神健康，“周末他比较放松，有时间上教堂，听音乐。”

教育改革

与此同时，新加坡政府也开始关注儿童和青少年精神健康的问题，以及更广泛的教育改革的方向。

新加坡政府推出“少教多学”的政策，试图减轻孩子的考试压力，让考试题目更具开放性，而不是单纯的说教和死背。

迪莫克说，“少教多学政策鼓励学生用自己的方式学习，培养团队合作，发挥自我思考，在某种程度上是在打破教师垄断课堂的现象。”

但改革不能解决所有问题，新加坡学生还是补习，小六离校会考还是决定孩子能上哪一所中学的压力来源。