万圣节：“装神弄鬼”吓人的原因

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一年一度的万圣节又来了，不论是大人或是小孩，都要装神弄鬼一番极尽吓人的本事，但你知道万圣节的由来吗？

10月31日是万圣夜，一年里最恐怖的一个夜晚！但有趣的是，没有人能完全确定万圣节的由来。

一般认为万圣节是美国的节日，但据信万圣节的根源其实可以追溯到好几世纪以前的英国，和铁器时代凯尔特人的“萨温节”（Samhain，发音'sow-in'）有关。

古凯尔特人的萨温节是夏季的结束，收成季节的结尾，也是冬天的开始。

据说，每年的这个时候，死去的幽灵和鬼魂会回来看访在世的生者，而阴阳两界之间的屏障也在这个夜晚变得最小，让灵魂得以通过。

人们知道幽灵鬼魂会来造访，但害怕有恶灵滋扰，因此自己也假扮成鬼怪的模样掩护，并在夜晚点燃火炬和燃放篝火以遏阻死神和恶鬼。

古凯尔特人从10月31日开始一连庆祝三天的萨温节新年，历史学家认为这就是现在人们过的万圣节最早的雏形。

但凯尔特人并没有留下任何文字纪录，因此难以百分之百确定。

图片版权 Getty Images Image caption 还是有很多人燃放篝火过万圣节

到了八世纪中期，教皇额我略三世（Pope Gregory III）将罗马人的死者节日万圣日（All Saints' Day）从5月13日改到11月1日。

如此一来，基督教的万圣日就和萨温节在同一个时候了，10月31日也变成了万圣日前夜，万圣夜。

1845年爱尔兰发生大饥荒，大约有100万爱尔兰人移民美国，也把万圣节的传统一起带过去。

也就是在美国，人们才开始用大南瓜来雕刻杰克灯，而在那之前，维多利亚时代的英国人万圣节雕刻用的是芜菁（turnip）。

图片版权 Getty Images Image caption 维多利亚时代的英国人万圣节雕刻的是芜菁，不是大南瓜

万圣节做什么？

每个人都可以用自己独特的方式来庆祝万圣节，但10月31日这一天晚上你可能会参加以下活动：

恐怖化妆派对，穿上恐怖服装或打扮成吓人的鬼怪装扮

雕刻南瓜灯，放在家门口或窗台上营造万圣节气氛

制作万圣节主题的食品和点心，在食品颜色和外形上发挥搞怪吓人的创意

用恐怖的装饰品，例如蜘蛛、骷髅头、蝙蝠……来改造居家装饰

带孩子沿街挨家挨户讨要糖果的“不给糖就捣蛋”活动

听别人说或自己讲恐怖鬼故事或玩吓人游戏0

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多层含义

但也不是所有人都会庆祝万圣节，有些宗教信仰的人就认为拿死去的往生者来取乐是不对的。

研究早期基督教的坎迪达·摩丝教授表示，万圣节作为一个节日有很多层面的意义。

万圣节一方面纪念死去的幽灵和鬼魂，同时也庆祝农作物的收成，标志夏日的结束，时序进入秋冬。

因此要确定万圣节的由来，决定庆祝或是不庆祝万圣节，就要看你想要强调的是万圣节的哪个层面的含义。