美国匹兹堡犹太教堂发生枪击至少11人死

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美国宾州的匹兹堡一间犹太教堂周六（10月27日）发生枪击，至少造成11人死亡，6人受伤，伤者包括4名警察，枪手已经向警方投降并被拘捕。

美国总统特朗普说，这是一起“邪恶的大规模谋杀”。

警方尚未正式公布嫌疑者身份，但美国媒体报道枪手为46岁的罗伯特·鲍尔斯。

美国的联邦调查人员正以“仇恨攻击”来调查这起枪击事件。

发生经过

枪击发生在犹太教的安息日，当时这间名叫“生命之树”的犹太教堂正在进行一场新生儿命名仪式，里面聚集有许多信徒。

犹太教堂所在地“Squirrel Hill”，是宾州犹太居民聚居最多的其中一个地区。

图片版权 Google Image caption 位于匹兹堡的生命之树犹太教堂

报道说，一名体格魁梧的白人男子，持自动步枪和手枪闯进犹太教堂，高喊“犹太人都去死”，并向人群开枪。

警方赶到现场并试图控制局面，这时候枪手撤退到犹太教堂一房间里面，双方一度对峙并交火一段时间。

救护人员在当地时间上午10点抵达现场的时候，仍然听得到枪声。

枪手和警方对峙一段时间后向警方投降，据报枪手也受了伤，并在警方戒护下在医院接受治疗。