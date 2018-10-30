美中贸易战效应 台商回流美商转移

图片版权 Getty Images Image caption 台湾有三个主要的科学园区

美中贸易战前景不明，已经有3家在中国大陆投资的台湾高科技公司返乡进驻台湾的科学园区，另外20多家台商正在规划回流中。

台湾科技部长陈良基表示，两家精密机械厂商和一家信息科技公司已经在台湾3个不同的科学园区落脚，但他没有透露厂商的名称。

他说，科技部已经提交新竹科学园区（竹科）、中部科学园区（中科）和南部科学园区（南科）等三大科学园区的扩大计划。

除了3家确定回流的台商外，陈良基说还有另外20家台商正在规划进驻，他们所需的土地也已经就绪可以立即使用。

图片版权 CNA Image caption 台湾科技部长陈良基：已经有3家台商返乡回流

返乡投资

陈良基在立法院发表专题报告，立法委员询问在美中贸易冲突下，台湾政府要如何协助台商返乡投资，如何解决相关障碍。

其中“五缺”是最大的问题，土地、水、电力、人才和劳工都缺乏被称为“五缺”。

陈良基表示，科学园区已经建立单一窗口收件并成立项目小组，提供客制化服务，协助有意回台投资的台商。

针对有意进驻科学园区的厂商，科技部会在一个月内完成土地等相关规划进驻事宜。

图片版权 Getty Images Image caption 美国产业依赖于100多个国家的钢材进口。

美商转移

与此同时，一项商业调查显示，随着美中贸易冲突升温，在中国南方有投资的美商中，有超过70%的考虑暂停后续投资，转移部分或所有生产线到其他国家。

华南美国商会对219家企业所做的意见调查显示，在中国投资的美商认为他们在美中贸易冲突中受害程度比其他国家的企业更高。

64%的美商表示，他们考虑转移生产线到其他国家，但只有1%的美商表示有计划将生产线搬到北美地区。

调查结果表明，美中贸易战造成现有供应线和工业中心转移位置，主要向东南亚地区转移。