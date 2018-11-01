图片版权 Utrecht university Image caption 乌特勒支大学的许多课程都是以英语授课

荷兰最古老的大学之一，乌特勒支大学（Utrecht University）的一个教室里，学生们入座就绪，台上讲师开始就“新创事业革新”进行专题简报。

乍看之下没有什么奇特之处，但仔细一听，讲师是以英语进行简报，这样的场景在乌特勒支大学每天上演。

讲师弗朗克（Frank van Rijnsoever）表示，这是乌特勒支大学校方的决定，以英语授课吸引国际学生，同时也可以提升本地荷兰学生的英语能力。

乌特勒支大学有60%的硕士课程都是以英语为主，其他更高的课程更是几乎没有使用荷兰语。

荷兰大学的英语授课普及程度既深又广，一些讲师甚至表示如此一来荷兰语无异等于是“语言自杀”。

大学讲师团体要求就英语授课对荷兰语言的影响进行彻底研究，并在获得结论之前暂时禁止大学新开设英语课程。

图片版权 Utrecht university/Maarten Nauw Image caption 对乌特勒支大学的荷兰学生而言，最大的挑战在于完全用英语作研究

弗兰克表示，“我觉得没问题，大部分文献都是英文。”

“我作为老师并不觉得有什么问题，反正我们也用英语作研究。对学生而言，你看得出来他们必须跨越一些障碍才能完整表达自己。”

荷兰是全世界母语非英语的国家中，英语普及程度名列前茅，根据EF英语熟练指数，英语程度最好的非英语国家是瑞典。

弗兰克解释说，“我们高中的时候英语就不错，我们看带有字幕的英语电视，我的英语并不完美，但沟通无碍，在修读硕士和博士课程的时候，我的学术英语也有所进步。”

图片版权 AFP Image caption 乌特勒支大学讲师弗兰克

对于研究可持续发展的奥斯卡（Oskar van Megen）来说，修读以英语授课、国际导向的硕士课程更为合情合理，因为可持续发展这个课题本身就非常具备国际化视野，并不局限于荷兰本土。

“我是比较吃亏，因为英语授课让我花费更多时间聆听上课的内容，阅读和写作也都花更多时间。”

虽然如此，奥斯卡还是认为英语授课的硕士课程可以让他更具有国际竞争力，但是在荷兰找工作并不容易。

Image caption 奥斯卡很满意英语授课课程，但在荷兰找工作并不容易

并非唯一

乌特勒支大学并非唯一特例，有些荷兰大学的校园里完全看不到荷兰文。

在埃因霍温大学（Eindhoven University）里，就连奶酪三明治都写英文的“cheese”，而不是荷兰文的“kaas”。

并非所有人都乐意看到荷兰大学的英语化趋势。

阿姆斯特丹大学的语言学教授阿内特（Annette de Groot）说，荷兰语是我们的身份认同。

“如果一个国家的高等教育不再使用母语作为主要语言那会怎样？”

“荷兰人的英语其实没有他们想象中的那么好，你不应该使用比较差的语言进行教学。”

Image caption 阿内特担心荷兰语受到不利影响

“如果高等教育使用英语，那么人们的荷兰语会越来越差，语言就是这样，不使用就会遗忘。”

虽然英语能培养学生更具备国际竞争力，但英语在荷兰的普及程度却让一些人士担心荷兰语会受到不利影响。

现在，这个问题也变得政治化，许多英国人和企业希望在英国脱欧之后继续留在欧盟，因而搬到荷兰。

阿内特表示，“大学需要多元化，有不同的视角，但是独尊英语却让荷兰大学更加英国化，这是同质性，而非多元化。”

但具有讽刺意味的是，荷兰大学这么做只不过是要吸引更多国际学生图个生存而已。

Image caption 乌特勒支大学提供超过80个英语授课的硕士课程

乌特勒支大学校长库莫林表示，朝向英语转移的过程是自然发生的，而且使用国际语言更符合国际竞争的环境。

“荷兰文化会继续下去，我们荷兰人自己讲话的时候都会说荷兰语。”

奥斯卡也同意，他说他很珍惜能和英国、爱尔兰和意大利等国的学生交朋友。

“我个人觉得，这并没有什么问题。”

对他来讲，更担心的重要问题是，荷兰大学为了提高国际化和收学费而过度争取国际学生，而牺牲了其他方面的质量。