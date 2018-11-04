你觉得10岁孩子年纪太小还不能约会吗？英国一名10岁男孩与女友约会，结果被餐厅拒绝服务，引起支持和反对两方激烈辩论。

这名10岁的小学男生日前带着他的“女朋友”到爱丁堡的Nando's烤鸡餐厅约会，但餐厅表示他们未满13岁，必须要有成年人陪伴下才能在店内用餐。

小男生不得已只能将他们点的烤鸡翅和薯条外带，和女朋友坐在餐厅门口外面的长椅上用餐。

他的姐姐后来得知经过，气得在推特上发文抱怨，抗议Nando's餐厅不顾人情，阻挠他弟弟的浪漫约会。

“我弟弟10岁，带着小女朋友去Nando's吃烤鸡，他们说未满13岁不能单独在店内用餐，要我弟弟把餐点外带到店门外的长椅上用餐。”

Nando's餐厅后来表示道歉，但解释说因为餐厅里有卖酒，因此必须遵守严格的法律限制。

“没有人喜欢约会的时候还要拖着父母在后面，但是苏格兰酒类贩卖许可有法律规定，13岁以下的消费者必须有成年人陪同。”

10岁约会太小？

10岁男孩带小女朋友约会被餐厅拒绝店内用餐的事情，通过推特在社交媒体上引起激烈反应，而主流媒体就此话题展开的辩论更让舆论炸开了锅。

英国ITV电视台的晨间节目邀请两位为人母亲的来宾就这个话题展开讨论，当场引发了摄像机前面和网络上的热烈辩论。

来宾之一，自己有一个孩子的阿提克不仅不能接受10岁的孩子在没有家长的监护下外出约会，而且还发出惊人之语：约会的目的就是要发展性关系。

“10岁的小孩为什么要约会？我们为什么要约会？我们（成年人）约会是为了发展浪漫关系，或是为了发生性关系而约会的。”

“我们鼓励儿童学习成年人的行为，但他们还不够成熟，10岁的孩子年纪太小还不能约会。”

另一位来宾，也有两个孩子的朱丽亚则表示，10岁孩子约会没有什么邪恶的事情，而且有助于孩子发展沟通技能和人际关系。

朱丽亚不同意阿提克对约会和性关系的说法，“约会不一定和性有关，他们只是想要善待对方而已。”

约会目的就是性？

阿提克所谓的约会的目的就是发生性关系的观点遭到许多人强烈反对，有网友表示“为什么每一件事都要和性扯上关系，他们还是孩子啊！”

“这个女人反应太过度了，我如果在10岁的时候约会的话，我要的不是浪漫关系，而是和我喜欢的人一起相处。”

虽然她对于约会和性之间的关系引起争议，但也有网友支持她对10岁孩子约会还太早的观点。

“10岁小孩就约会绝对太早，让孩子过孩子的生活吧！等到成年以后自然会有大把的时间可以约会。”

“为什么我们孩子会觉得有必要快点长大呢？应该让孩子好好享受不需要负担责任的童年。”

“我绝对不会让我10岁的孩子和另一个10岁的孩子在没有成年人的监护之下到餐厅约会的。这种事情绝对不会发生。”

中英对照有可比性吗？

相较于英国人对性和男女关系的开放态度，亚洲国家家长对孩子的教育观念就保守许多。

过去，中国人讲究由父母决定终身大事，当事人根本没决定权，时至今日，还是有许多未婚成年人让父母操办婚事。

在上海人民公园相亲角，无数的“剩男剩女”在白发父母的代理下寻找对象，也成了上海城市一道特殊的风景。

只是不知道这些为了已成年的子女迟迟未婚而烦恼的父母，对英国10岁孩子就开始约会心里作何感想。