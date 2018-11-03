2018年的第44周，对于中国和世界来说都是令人悲伤的一周。继中国著名主持人李咏英年早逝后，94岁的作家金庸在香港安详辞世，留下创办的两份报纸和“飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳”的绝唱，两岸三地网友纷纷悼念送别。

印尼狮航一架客机突然坠海，印尼搜救人员称机上189人已全部遇难。然而，该飞机属于波音新机型，服役仅数个月便突然坠毁，留下无尽追问……

中美贸易战战事正酣，特朗普突然和习近平通电话，并计划两人在G20峰会上会面，中美关系是否迎来转机？另一方面，特朗普许诺英国在退欧后会展开两者的贸易谈判，但特朗普会像对待其他国家一样，逼迫英国在中美之间选边站吗？

刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1.哈佛学者：“中国模式”处于辉煌与陨落的分水岭

图片版权 Getty Images

“中国模式”——一个因中国经济崛起而流行的概念，在今年经济放缓与贸易战的背景下，似乎步履维艰。一些人开始疑惑，“中国模式”是否难以为继？曾预言经济改革将把中国带向强国之路的哈佛大学威廉·奥弗霍尔特博士与BBC中文聊了聊他眼中中国道路面临新的挑战。

2.中国的秘密营地──消失的维吾尔人都遭遇了什么？

中国西部新疆的广袤沙漠一度人迹罕至，但短短两年不到，一座座保安严密的营地迅速建立起来。中国当局称这是为了打击“恐怖主义和宗教极端主义”而设立的“职业学校”。事实真的是否如此？BBC发布深度调查，提供更多关于中国设立“再教育营”的证据。

3.金庸的政治江湖：神龙教影射中共 因“六四”伤心隐退

图片版权 Getty Images

“侠之大者，为国为民”——这话是郭靖说的，是金庸写的。金庸本周离开了我们，他最被人缅怀的是带给华人世界15部武侠小说，这些光芒却掩盖了他另一重身份——一位积极参政议政的报人。

4.贸易战：美国逼表态站队 英国怕迫吞“毒丸”

时间正一秒一秒地接近2019年3月29日的23点。到那一刻，英国将正式启动欧盟《里斯本条约》第50条款，开始脱欧程序。美国总统特朗普许诺，英国脱欧后，将立即开始与美国的贸易谈判，但分析人士担忧，英国可能被迫先吞下特朗普设计的一颗“毒丸”。

5.委内瑞拉危机中的边境大桥：一头是希望，一头是挣扎

在委内瑞拉，严重的经济与政治危机导致八成的民众生活在贫困中，人们常常要排上几个小时队才能买到食物，通胀率高达82766%。危机之下，拉丁美洲史上最大规模的移民潮爆发了，百万民众逃亡邻国哥伦比亚，连接两国的西蒙玻璃瓦尔大桥成为很多委内瑞拉人的生命通道。

6.印尼狮航空难：波音全新畅销机型面临审视

图片版权 EPA

这架刚服役两个多月、只飞了约800小时的波音客机突然坠海，机上人员恐已全部遇难。这场空难谜团重重，BBC获得的技术日志显示，在这架飞机坠毁前一天，其显示航速的仪器就曾出现问题。