BBC播台湾旅游特辑 独缺美食成“遗珠之憾”

Image caption 旅遊秀主持人卡門·羅伯茨（左）到阿里山体验采茶

BBC旅游节目播出台湾特辑，主持人到访台南、高雄、阿里山等地介绍台湾风情，但却独缺台湾人引以为傲的各种美食，成了“遗珠之憾”。

旅游秀（The Travel Show）是在BBC世界新闻台（BBC World News）播出的一个旅游节目系列，上周末播出的最新一集聚焦台湾。

旅游秀主持人卡门·罗伯茨（Carmen Roberts）首先前往台南，台南是台湾最早建立的城市，是历史上所有征服者进入台湾的门户，最先来到荷兰的殖民者也在这里建立了“热兰遮城”（今安平古堡）。

欣赏完台南的古迹之后，BBC旅游秀制作团队来到高雄，参观高雄新建开幕的卫武营国家艺术中心。

卫武营从清朝、日本时代一直到二战后中华民国接管台湾以来，一直是军营所在地，如今改建为都会公园，最新建成的艺术文化中心更是南台湾第一座国家级表演艺术场馆。

Image caption 新开幕的卫武营国家艺术中心有4个室内表演厅院，还有户外剧场

接着，台湾特辑带观众到阿里山，欣赏著名的“祝山观日”，这是游阿里山的必游行程，特色是天还未亮就起床摸黑搭小火车到全台最高的火车站——祝山车站等待日出，还有最新景点，被行家称为“秘境”，可以欣赏360度群山云海环绕全景的“小笠原山观景台”。

主持人卡门·罗伯茨接着来到阿里山西麓的梅山乡茶园，和当地茶农一起体验采茶乐趣，采完茶后茶农示范品茶，罗伯茨也对台湾阿里山的高山茶赞不绝口。

Image caption 阿里山观日出、赏云海的最新景点，小笠原山观景台可以欣赏360度群山云海环绕全景

最后一站，BBC旅游秀节目来到北部的平溪，体验传统的平溪天灯活动，这是早年山区居民躲避盗匪，施放天灯向家人报平安的古老方式，流传至今成为向老天祈求平安的民俗活动。

主持人罗伯茨在店家的帮助下自己制作一盏天灯，然后在宣纸上面写上祈福祝愿字语，点燃下方油纸之后，天灯就像热气球一样冉冉上升，为BBC旅游秀节目台湾特辑画下完美的句点。

图片版权 Getty Images Image caption 平溪天灯热闹有趣，让游人心里有幸福的感觉

“遗珠之憾”

看到节目最后，喜欢台湾的观众除了欣赏美景之外，心里也不禁有一个疑问，为什么BBC制作的旅游节目台湾特辑，对台湾人引以为傲的美食只字不提呢？

到了台南这个号称为“台湾美食首府”的古都，怎么能不品尝一下府城的众多传统美食呢？担仔面、肉燥饭、棺材板、鼎边锉都是出了名的台南美食。

图片版权 Getty Images Image caption 鲁肉饭在台湾是一种庶民小吃

到了阿里山，除了登山铁道、日出、云海、春天的樱花之外，许多台湾人必吃的美食还有奋起湖铁路便当。

另外，台湾各地都有的夜市小吃，也是外国人到台湾观光旅游一定会安排的行程，但节目里面也没有介绍。

图片版权 Getty Images Image caption 逛夜市是到台湾的游客一定会安排的行程，也是台湾人日常生活的一部分

视角不同

台湾政府长久以来一直极力推广美食旅游，希望用傲人的台湾美食吸引观光客，但美食这一大卖点好像对亚洲国家游客比较有吸引力。

英国人和其他西方游客欣赏台湾的眼光就有点不同，他们比较注重的是自然和人文风光，艺术文化，徒步旅行体验风土民情。

从这一方面来想，希望用美食吸引西方游客，拓展台湾的观光旅游，似乎就显得有点“一厢情愿”。

尤其是英国人在饮食上比较保守，一个三明治就能解决中午一餐，不像法国、意大利和西班牙那样有着丰富的美食文化，要英国人接受台湾美食，或要用美食吸引英国人到台湾观光旅游，那就更是难上加难了。