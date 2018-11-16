脱欧危机：英国首相被下台的三种可能

图片版权 Getty Images Image caption 特里莎·梅争取英国人对脱欧协议的支持

在英国，你要如何把首相赶下台？

简单来说，要把首相赶下台没有一个固定的方式。

首先，这取决于是谁执政，是保守党、工党，或是其他政党，不同的政党有不同的程序规定。

目前，英国是保守党执政，由保守党领导人特里莎·梅担任首相。

如果保守党要更换领导人，就要透过“不信任投票”的方式来达成——该党所有的下议院议员就“是否信任党领导”这一问题进行投票。

具体程序：

1. 15%的议员提出投票动议

图片版权 HoC Image caption 梅首相寻求内阁支持

保守党内的信任投票，必须由至少15%的保守党下议院议员提出书面动议才能启动这个程序。

按照目前下议院保守党议员席次计算，至少要有48名保守党议员向“1922委员会”（保守党议会党团）主席致函，表达他们“不再信任党领导人”。

如果首相赢得信任投票，可以继续担任首相职位，而且在一年之内不可以再有新的不信任投票。

但如果多数保守党议员投“不信任票”，那么首相就必须辞职。

接下来的问题是谁来担任新首相。

2. 领导人争夺战

图片版权 Hoc Image caption 保守党下议院议员雅各布·里斯-莫格递交不信任书

如果保守党把领导人赶下台，就必须重新选出新的领导人，刚下台的首相不能参加竞争。

一般来说，保守党下议院议员推举两名候选人，让党员投票。

这个过程可能要好几个星期才会完成，但是保守党现在面临脱欧最后期限的时间压力。

而且现在也很难想象有谁能获得过半数保守党议员的支持，毕竟脱欧已经造成保守党的分裂。

如果现在重新选举新的领导人，保守党的分裂势必加深。

3. 提早大选

图片版权 Getty Images Image caption 脱欧议题将主导新的大选（假设议题）

除了上述的执政党议员对其领导人的不信任投票之外，议会也可以通过提早大选的方式更换首相。

在英国，有两种提早举行大选的方法：

三分之二的下议院议员（不分党派）通过提早大选的动议。

英国下议院有650个议席，也就是说必须要有434名议员支持，才能提早召开大选。

议会通过对政府（内阁）的不信任动议

一旦下议院通过对内阁的不信任动议，新政府必须在14天之内组成，并取得过半数议员的支持。

如果新政府未能取得过半数议员的支持，议会将被解散，提早举行大选。

在此情况下，即使保守党政府（内阁）因为不信任案而下台，首相（保守党）也未必要辞职，他/她仍然可以领导保守党参与大选。

只有在大选结果保守党未能赢得下议院过半数议席的情况下，首相才必须下台。