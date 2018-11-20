美国加州火灾将“天堂”烧成地狱 几大原因

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 2018年的 "坎普"山火迅速烧毁了旧金山东北的天堂镇。

加州历史上最具破坏力的山火将天堂烧成地狱，世界上最强大的国家为何挡不住熊熊野火？

2018年秋季，加州南北同时有着大小几场山火同时出现，其中最大的两起是已经烧毁加州北部旧金山以北的天堂镇的“坎普”山火，以及灾情相对较轻的加州南部洛杉矶以西的伍尔西山火。

“坎普”山火起于旧金山东北约两小时车程的天堂镇附近的野火，从星星之火，到似乎无法阻挡的燎原烈焰，人们生死瞬间。

大风助长的烈火浓烟被美国宇航局卫星在太空清晰拍照，地面的火势蔓延迅速，很多人只有短至几分钟的反应时间逃生。

火光冲天，浓烟滚滚，如同末日来临，到底这是天灾还是人祸？

天堂焚毁

图片版权 EPA Image caption 山火来势凶猛，大火中一些人车辆无法逃脱。

有2.7万居民的天堂镇近万栋建筑被火吞噬。目前已经确认约80人死亡，包括数名百岁老人在内的约上千人失踪。

加州目前共投入1.4万名消防人员、数十架大型飞机开展灭火工作。甚至因为参与灭火的人员紧缺，加州还出动数百名囚犯参与救火，并给他们提供每小时1美元的时薪报酬。

但到目前（2018年11月19日）为止，加州北部的山火仍在燃烧。消防人员已经控制了大火的65%。天气预报说，11月下旬加州北部会有降雨，将有助于遏制火势。

加州南部的伍尔西山火虽然没有造成严重的人员死亡，但因为烧到了洛杉矶以西明星云集的马里布市，像影星威尔⋅史密斯、歌星“小甜甜”布莱尼、社会明星金⋅卡戴珊等等国际大明星的别墅也化为灰烬，因此在媒体上的关注度也很高。

图片版权 AFP/Getty Image caption 加州人口不断增多，很多人在森林防火地带建造木结构房屋。一旦发生火灾难以逃跑。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 加州一些林区也伐木不足，导致树木生长过密。

是什么原因导致加州大火？

目前加州有关部门仍在调查造成这起重大火灾的原因。分析人士指出了众多的可能性。

一些人起诉天堂镇的一家电力公司，指责其高压输电线路故障导致了这场大火。

但加州的自然环境使得这里的森林秋季容易发火灾。

加州属于典型的"地中海气候"，夏季炎热干燥、冬季温和，在一年中大部分时候都相对干燥，阳光充足，被称为“阳光地带”。

加州也有巨大的森林绿地。加州的森林覆盖率高达全州面积18%。从历史上看, 加州秋季本来就有 “野火季节”， 从夏天开始， 一直持续到初秋，但专家警告说, 现在这种风险是常年的。

一些专家们指出，在全球变暖的大背景下，春天更早到来，降雨量更不稳定。加州今年降水量减少，森林格外干燥。近年来，加州发生过多次大规模的火灾。一年比一年损失严重。

仅在2017年，加州就发生了8747场山火。

但火灾的源头并不一定是全来自自然因素。

图片版权 NASA Image caption 美国宇航局卫星拍摄的天堂镇地区已经彻底被大火和浓烟吞噬。

人口及老龄化的天堂镇

加州良好的气候和环境吸引着全美甚至全世界很多人到这里居住，加州聚集了全球最顶尖科技企业和娱乐行业。加州人口已经比上世纪70年代增长了一倍。

加州天堂镇大自然风景如画，一贯有着养老胜地的美誉。全镇1/4的居民为65岁以上老人。

在失踪人员名单中有很多退休老年人，甚至包括百岁老人。

专家们指出，由于人口压力，越来越多的人进入靠近森林易燃的地方居住，在消防警戒线上建造房屋。

缺少预算也是加州防火工作的一大难题。加州议会此前以应对气候变暖为名否决的一项有关清理砍伐森林树木的议案，使得超过1.3亿棵枯树没有得到及时清理，这无疑在一次次山火爆发后加剧了灾情。

美国总统特朗普11月10日宣布加州进入紧急状态。他宣布加州发生重大灾害。他批评火灾的主要原因是管理不善，气候变化因素“只占少许”。

但很多警告气候变化的人士认为，气候变化是加州山火肆虐的一个主因。

他们指出，从全球角度看，1978年到2013年野山火导致的火灾已经增长了19%。

目前加州外来人口占一半左右，人为造成的火灾也越来越多，包括电线短路，烟花篝火，人为纵火等，给火源管理造成极大的困难。