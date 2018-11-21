千万小心不要让这10件事危害你的性生活

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现代人生活忙碌紧张，各种因素给性生活带来负面影响，其中又以这10件事对性生活危害最大。

BBC广播5台对现代人性生活受到的影响进行了一次在线调查，一共有2000多名英国成年人就自己的性生活和伴侣关系回答了问题。

调查发现，压力是危害现代人性生活的头号杀手，有大约45%的人表示压力太大让他们失去“性趣”。

伴侣关系治疗师布雷迪表示，“我们遇到很多很多受到焦虑所苦的求助者，焦虑问题对性爱有负面影响。”

其他对性爱产生负面影响的因素还包括疾病和精神健康问题，甚至是有了小孩也会影响性生活。

10大原因：

压力 疾病 精神健康问题 小孩 工作 色情内容 社交媒体 家人 电视真人秀 朋友

布雷迪说，“伴侣之间缺少了基本的感情连接，甚至连眼神接触也没有，也不交谈了，难怪在床上很难有亲密的性爱。”

在影响性生活的10大原因里，只有10%的人说，社交媒体也是影响性生活的原因之一。

但是布雷迪认为，社交媒体对性生活造成的影响比大多数人所认为的还要更严重。

总体来说，有大约一半的人对自己的性生活感到满意，有38%的男人和25%的女人对自己的性生活不满意。

有58%的人对自己的性能力有信心。

重新点燃激情

那么，要如何重新点燃激情呢？两性关系专家也提出这个“大胆”的建议。

布雷迪认为，出现性关系冷淡的伴侣不如短暂的禁欲，或许能够有意想不到的效果。

“性生活触礁的伴侣不要给自己太大的压力，干脆短暂禁欲，然后重新开始，搞不好会重新找到彼此亲密的感觉。”

“这对于男女可能有很大的差别，因为让女人比较有感的可能是情绪上的亲密行为，例如亲吻，拥抱，但是男人可能觉得那些不重要，他们比较在意的是性的本身。”

“但是在我的经验里，用不了多久男人也就体会到自己也想要情绪上的亲密行为，然后性爱就自然而然的发生了。”

伴侣不忠？男女观念不同

另一个有趣的发现是，对伴侣不忠的定义，男人和女人之间有着明显的差异。

和伴侣以外的其他人发生性行为，毫无争议的对男人和女人来说都是不忠的行为。

但是在约会软件上浏览约会对象，则有一半女人认为是不忠的行为，只有32%的男人认为这么做对伴侣不忠。

有四分之三的女人认为，亲吻其他人构成了不忠行为，但男人观念比较开放，只有半数的人认为亲吻别的女人（或男人）算是不忠的行为。

同样的，花钱购买网络性体验，例如通过网络摄像机进行虚拟性爱，也有四分之三的女人认为这是对伴侣不忠的行为，但只有半数的男人这么认为。