图片版权 BHF Image caption 洞穴灯鱼在大约150万年前被洪水冲入洞穴并进化，由于生活在永恒的黑暗中而失去了视力和颜色。但它却能在长期食物缺乏和黑暗的环境中保持一种生存和代谢能力。

牛津大学的一个研究团队发现，墨西哥的一种灯鱼可能为未来人们治疗心脏病提供线索。

世界卫生组织统计，心血管疾病是全球的头号死因：每年死于心血管疾病的人数多于其它任何病因。心脏病也是全球女性第一大杀手，超过三分之一妇女是因心脏疾病或中风而去世，每年约有800万人。

目前，因为人类不可能再生受损的心肌，所以人们要么忍受着受损心脏疾病问题，要么可能需要心脏移植或手术。

在这项由英国心脏基金会资助的研究中，科学家们发现墨西哥的灯鱼有三种基因组可以帮助它再生心脏肌肉组织，其中一种很关键。

墨西哥的这种鱼能教给人类什么办法，来改变目前医生们对心脏病难有作为的情况呢？

“洞穴神功”

在过去几年里，全球领先的医学疾病研究人员已经对墨西哥的一种洞穴鱼进行了很多研究，通过它找到不少很多有关研究进化和帮助人类在疫病暴发时生存的启示。

这种曾经生活在墨西哥北部河流中的洞穴灯鱼在大约150万年前被洪水冲入洞穴并进化，由于生活在永恒的黑暗中而失去了视力和颜色。但它却能在长期食物缺乏和黑暗的环境中保持一种生存和代谢能力。

科学家们已经通过它得到了在治疗糖尿病等疾病方面的不少启示。

这次，牛津大学的马蒂尔达·默墨斯蒂格博士将洞穴灯鱼与一种生活在河流的淡水灯鱼的基因进行了比较研究，得到了新的启示和发现。

他们发现，洞穴鱼的心脏如同人类的心脏，在受伤后会受损，因为洞穴鱼并没有心脏修复的功能。但生活在河流的淡水灯鱼却可以。

图片版权 BHF Image caption 默墨斯蒂格博士及同事在洞穴中探寻治疗心脏病的“秘籍”

基因的功能

研究人员发现有两组基因——lrrc10和caveolin——在心脏受伤后，它们在可以自我修复心肌的河鱼中更加活跃。

发现这一点后，他们将具有心肌自我修复功能的一种灯鱼斑马鱼的lrrc10基因关闭。

这个基因功能受阻后，斑马鱼也不再能自我修复心肌功能，而是出现心脏疤痕组织。

疤痕组织会阻止心肌收缩，降低心脏向全身泵血的能力。

人类心脏与基因技术

在人类心脏中，也同时可以找到这两种基因组织，而现在的研究已经发现，lrrc10基因组与一类心脏病心肌病有关。

研究人员希望，他们的这项研究发现显示，未来可以利用基因技术帮助心脏病患者找到恢复治愈心肌的办法。

这可以通过研发新的药物或通过基因编辑技术完成，包括删除或替换基因组。

马蒂尔达·默墨斯蒂格博士也是发展和再生医药学的助理教授。她说：“我确信这种鱼能在某种程度上告诉我们，我们如何才能真正修复人类的心脏。”

她说，虽然这项研究尚处于早期阶段，但潜力很大。

但她也表示，还需要进行更多的研究找到可能与心肌再生有关的其他关键基因。

英国心脏基金会医学主任之一、梅廷·阿夫基兰教授指出，过去20年以来，心肌衰竭病人的生存率几乎没有发生变化，其预期寿命比许多癌症患者更短。

他表示，现在迫切需要在这一领域实现突破。

上述研究报告已经在专业期刊《细胞研究报告》上发表。