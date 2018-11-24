图片版权 AFP Image caption 蔡英文辞去民进党主席职务，为选举失利负责

2018台湾选举民进党“惨败”，国民党赢得多个县市执政权。蔡英文领导的民进党政府施政不力，民进党与柯文哲的关系，美中未来与台湾政府的动作，都是焦点所在。

积羽沈舟：民进党大败的观察

高雄市，此次台湾选举最大焦点城市，日前一位年轻选民陈先生，与记者的聚会中表示他当然会投给韩国瑜，因为他认为韩国瑜会带给城市新的经济想象。身为同志的他，表示，虽然韩国瑜公开反对婚姻平权，但是他认为：“民进党从来也没有支持过同志平权啊，而且，也许韩国瑜是未来可以沟通的人。”另外一位经营民宿的许先生，也对BBC中文表示，“高雄的经济真的动不了耶，我不会投国民党，但也不想投给陈其迈了。”

这简短却深刻的对话，却可视为是本次民进党的大败的切片之一：对于年轻选民所支持的价值政策摇摆，因而得罪青年选票。再者，年金改革得罪所有偏蓝的军公教选民，以及经济发展的停滞。加权之下，蔡英文在2020总统大选的期中考结果是，惨败。

一些分析提到：民进党对台“一例一休”得罪劳工以及青年打工族，婚姻平权食言被同志族群视为背叛，停滞的经济因素（产品的进出口的大战，也是韩国瑜的铁票族群），加上传统国民党支持者军公教族群，使得绿营就算在执政多年的高雄市都败给政治明星韩国瑜。换言之，蔡英文在当年总统选举时，所席卷的年轻选票，这一次几乎绝迹。

“打柯过头”柯粉反扑

也有许多评论认为，民进党与柯文哲的分裂，加上对后者“打压过头”，使得全台各地柯粉，为了给蔡英文一个教训，选择不投给民进党。尤其韩国瑜与柯文哲的合作关系，让民进党倾全力打击韩国瑜，此外溢效果，让民进党在各县市几乎溃不成军。在记者截稿之前，台北市现在的差距还是一千票内，成为此次选举最大的胶着战区。民进党预料在选后需要重新思考与柯文哲重整关系，后者也需要重整自己的政治角色。两者对彼此的猜忌与斗争，让蓝军归队，国民党大胜。

公投显示“保守主义”仍是台湾主流

如同一场全台的大民意调查，公投结果表示，台湾社会对于同志婚姻以及家庭价值趋向保守。以右派基督教组成的“下一代幸福联盟”欣喜表示，这是婚姻价值的胜利。如同长期观察台湾社会的网络评论者曾柏文强调，保守价值其实才是台湾社会主流。

曾柏文说，”台湾社会仍有浓重的保守主义，对‘转型正义、台湾主体性、人权议题’等并不如倡议社群以为的那么在乎，而门坎下修通过的公投法，却迎上保守主义的反扑。”

他说，台湾社会的保守性格还是十分坚固。台湾社会的改革只能缓步前进。一位在高雄市任教的小学老师对BBC中文表示，教育现场的老师其实很支持性别教育。因此老师们也应该尽全力保护得来不意的改革成果。

中美因素

此次民进党大败，在某种程度上代表国民党的民意回归，台湾夹在中国和美国之间，中美两国对于台湾内部政治的大洗牌，会否有任何动作，或是如何调整三方面关系，这更是接下来不到两年即将举行的2020台湾总统大选的焦点所在。