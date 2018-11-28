台湾选举：面对“无情”选民 执政者没有二次机会

图片版权 AFP Image caption 台湾选民到投票所投票

2018年台湾选举民进党遭遇重挫，国民党成功翻转地方执政版图，这是给执政者的当头棒喝，任何政党不能将选民的支持视为理所当然。

4年前的台湾县市长选举，民进党拿下全台22个县市中的13个，国民党只剩下6个县市执政席位，无党籍有3席。

当时，台湾刚刚发生过太阳花学运的立法院占领事件，整体政治环境对民进党有利，马英九领导的国民党政府选情不被看好。

果然，国民党在当年年底的县市长选举中大败，2016年总统大选，民进党蔡英文当选总统，立法院也取得多数。

选民的无情

民进党从2016年的完全执政，短短两年半时间竟然就遭遇重挫，2018年县市长选举全台只剩下6个执政县市，而国民党则拿下15个县市，无党籍1席。

票开出来，许多人对结果感到惊讶与错愕，难以想象2014和2016年连续两次选举大赢国民党的民进党，竟然在这么短的时间里风光不再。

这次的选举结果在某种程度上说明了台湾选民的无情，对政党的无情，对政治人物的无情，打破了传统的蓝绿基本盘。

这种情况在高雄市长选举特别明显，国民党“空降”的韩国瑜在绿色执政2、30年的高雄成功翻转拿下执政权，这在过去是无法想象的。

缺乏耐心，没有“蜜月期”

以往的历届选举，高雄和台南可以说是民进党“随便推一个西瓜都能当选”的县市，但如今陈其迈落选，台南黄伟哲虽然当选但得票率竟然还不到四成。

这也说明了台湾选民不只是看意识形态投票的，这次选举选民看更多的是攸关个人生计的民生问题，也就是台湾人所说的“先顾肚子，再顾佛祖”。

在这情形下，选票就成为检验执政者的最佳利器，执政者做得不好立刻换掉，管他是蓝还是绿。

尤其在这个网络时代，选民的耐心也越来越少，以前执政者上台后可能还有一段“蜜月期”，但从这次选举来看，施政和政策做得不好选民是不会给第二次机会的。

图片版权 Reuters Image caption 这次台湾选举因为有多项公投案同时进行导致投票时间拉长，选民排队等候投票

2020年的挑战

延伸到距离现在只剩下一年多时间的2020年总统和立法委员大选，按照这次的选举结果，国民党虽然情势看好，但也不能说是稳操胜券。

因为从这次选举中可以看到，选民是现实的，是无情的，谁能给选民带来好的生活，改善民生问题，谁就能获得支持。

在这未来短短的一年多时间里，韩国瑜当选后在高雄的施政表现将是国民党很重要的检验指标，同样的，为国民党赢回台中市的卢秀燕也会被放大监视。

如果国民党在地方县市的执政者不能实现那些选前犹如直销大会的政策口号，那就等于是国民党打脸自己一样，选民将不会再纵容。

图片版权 Reuters Image caption 韩国瑜的支持者庆祝胜选

是钟摆效应还是骨牌效应？

相较于国民党而言，民进党这次意外惨败，2020年还会有机会吗？

这取决于民进当选后的改革力道，但更多的分析评论认为，民进党的钟摆效应还没出现，下次选举民意支持还不会这么快就摆荡回来。

因此，民进党这次选举失利，更可能是触发骨牌效应，2020年立法院失去多数席位也未尝没有可能。

如果2020年民进党连总统也保不住，那台湾将出现1996年总统直选以来首次总统只做1届4年，未能连任的局面。