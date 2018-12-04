图片版权 Getty Images Image caption 高雄旅游景点之一，左营莲池潭

台湾选举后，国民党成功拿下多个地方县市执政，大陆旅游业也推出前往台湾蓝色执政县市的旅游团，让台湾观光旅游周边产业乐观期待。

中国国台办发言人马晓光在台湾选后首次的例行记者会上说，已经有大陆的旅游业者组团赴高雄旅游。

他说，“岛内局势出现了一些变化……两岸的交流将来应该是范围更广、规模更大。”

但是他也表示，民进党当局限制两岸交流，“这个障碍不移除，大家目前的期待能不能顺利实施，还需要观察。”

图片版权 Getty Images Image caption 逛夜市是到台湾旅游的必备行程之一

高雄期待“陆客”

中国政府点名了民进党是两岸交流的障碍，国民党在地方执政是否能振兴台湾观光还有待观察，但台湾旅游周边产业已经迫不及待要迎接“陆客”。

高雄市游览车商业公会前理事长江其兴就向媒体表示，已经接到和大陆合作的台湾的旅行社告知，要在到台湾旅游的行程当中规画高雄两天游程。

他透露，“陆客”指名要到高雄市长当选人韩国瑜竞选期间走访的高雄“三山”（旗山、冈山、凤山）地区旅游，可能会安排到旗山美浓有机农场吃美食，冈山品尝羊肉炉，凤山的造势场地参观。

还有观光业者向媒体释放消息说，大陆方面要到高雄的观光团已经着手启动，相关行程在大陆旅行社开始上架宣传贩卖，“只要上面一声令下，要多少团有多少团”。

图片版权 Getty Images Image caption 大陆游客挤满台湾旅游景点的情况即将重现？

利多消息

韩国瑜竞选高雄市长时吸引选民关键的一句话就是“货卖得出去，人进得来，高雄发大财”。

而在他当选后，不论是中国国台办、台湾媒体、或是台湾本地旅游业者都不约而同的释放出陆客来高雄的利多消息。

就连台湾股市也在选后一周之间上涨了220.73点（涨幅约2.28%），尤其是观光类指数上涨8.91%涨幅最大，呈现一片选后庆祝行情。

但也有专家警告，单一选举不会改变台湾整体经济环境，台经院景气预测中心主任孙明德就指出，陆客只是维他命，可以帮助虚弱的体质，但不能当万灵丹。

是游客，还是经济武器？

另一方面，过去也有研究分析显示，中国将旅游产业作为经济武器，都是为政治服务的工具。

2017年初，韩国接受美国协助在境内部署萨德反导弹设施，引起中国政府反对和不满，中国国家旅游局随即发布赴韩旅游警示，赴韩国的中国游客人数瞬间下滑40%。

中国也利用旅游来威胁和利诱台湾的邦交国，迫使台湾的邦交国转而承认中国。瓦努阿图和斐济等国家在与中国建交之后都获得中国承认成为“被批准的旅游目的地国家”（ADS）。

台湾仅存的17个邦交国之一，帕劳（帛琉）也面临中国的压力，该国的帕劳太平洋航空公司今年7月因为赴帕劳中国游客人数太少而宣布停飞中国帕劳航线，当时台湾外交部还赞扬帕劳航空“力挺台湾”的表现。

陆客游10周年

中国游客自2008年马英九上台后开始获准赴台湾旅游，至今年已届满10年，2015年陆客赴台旅游达到高峰，突破400万人次，占台湾外国游客的40%。

但自2016年民进党政府上台以后，由于不承认“一中各表的九二共识”而与中国关系转坏，陆客游台湾也进入寒冬，人数减少了60%，估计台湾旅游业潜在损失超过20亿美元。

如今国民党赢得地方选举，高雄也由绿转蓝，让台湾的观光旅游和周边产业再度乐观期待陆客回流。

但中国游客能否振兴台湾经济并不是台湾单方面就能掌控的，要收要放全抓在中国当局的手上，台湾真正要做的应该使观光客来源多样化，如此才能让台湾的观光旅游和周边产业持续性发展。