图片版权 Getty Images Image caption 长期抽烟、喝酒是食道癌最主要的两大危险因子

台湾裕隆集团董事长严凯泰因为食道癌过世，享年54岁，而就在前一天，台湾艺人安迪也因为食道癌过世，享年57岁。

接连有两位知名人士因为罹患食道癌而在人生的中年时期留下妻子和孩子离开人世，引起人们的关注。

除了回顾两人的生平之外，关注的焦点也放在食道癌这一“隐形杀手”上面，一时之间食道癌成了人人闻之变色的夺命癌症。

事实上，许多食道癌患者罹癌初期自己都不知情，等到诊断出来时癌细胞已经扩散到身体其他部分，因此死亡率特别高。

及早诊断提高存活率

据美国癌症协会的统计，食道癌在未扩散之前就诊断出来并加以治疗的话，5年存活率可以达到43%。

如果癌细胞扩散至周围组织或器官，或进入淋巴系统的话，5年存活率降至23%。

如果食道癌发现时已经扩散至全身上下，那存活率则不到5%，可见及早发现诊断食道癌是提升存活率的关键因素。

图片版权 Thinkstock Image caption 食道癌初期不容易察觉，因此存活率偏低

初期症状有哪些？

人的食道没有感觉接受器，因此食道癌初期患者通常感觉不到异样，既不痛也不痒，等到患者发觉时肿瘤可能都已经阻塞食道无法吞咽。

因此要及早发现诊断食道癌，必须注意食道癌不明显的初期症状，包括：

吞咽困难，尤其是肉类、面包等块状物

长时间不明原因的咳嗽或喉咙沙哑

经常呛到或噎到

消化不良或胃灼热

胸口感觉有压力或灼热感

胸骨后有疼痛感

食道癌高危人群

食道癌好发在中老年人群，一般来说，45岁以下罹患食道癌的几率不到15%。

另外，男人罹患食道癌的几率是女性的3至4倍，而台湾食道癌9成以上患者是男性，食道癌高居男性10大癌症死因的第6名。

食道癌通常是食道黏膜长期受到刺激，反复损伤发炎引起病变，而长期抽烟、喝酒是食道癌最主要的两大危险因子。

每天抽一包香烟或更多的人，罹患食道癌的几率是不吸烟者的两倍，即抽烟又喝酒的人罹患食道癌机率也更高。

其次，有胃食道逆流（GERD）症状的人，以及巴瑞特氏食道症（Barrett's esophagus）的患者，罹患食道癌几率也会增加，不过大多数胃食道逆流患者并不会发展成食道癌。

图片版权 Getty Images Image caption 预防食道癌，切忌经常喝太烫的热茶、热咖啡和热汤

喜欢吃香喝辣和烫口食物

长期喜欢吃辛辣刺激性食物的人，也会让食道受损害而增加食道癌风险。

台湾外食非常方便，三步一小吃，五步一餐厅，而在外就餐经常是重口味又咸又辣，经常外食，经常吃又咸又辣的食物，也是罹患食道癌的危险因子。

另外就是习惯喝温度过高的热汤、热茶、热咖啡等热饮，也会损害食道黏膜，增加食道癌风险。

台大医院食道癌治疗团队召集人李章铭就提醒，有吸烟、喝酒的习惯，或是长期胃酸逆流的民众，最好45岁以后就到医院自主筛检，避免食道癌找上身。

图片版权 Getty Images Image caption 茶富有大量的抗氧化剂

多吃蔬果饮食清淡

那么要怎样吃才能吃得健康，避免食道癌找上你呢？

专家建议，以下4种超级食品，能增强体力，对抗食道癌：