台湾学生被室友偷喝酸奶，警方用DNA测试找出疑犯
- 2018年 12月 5日
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台湾一名女子因为偷喝室友的酸奶，室友报案后，警方使用DNA检测把疑犯锁定。
据台湾TVBS报导，涉事女子与五位女室友同为中国文化大学学生。其中一名室友发现，一瓶价值50元台币的酸奶饮料，在未经同意的情况下被喝掉。
她在垃圾筒里找到酸奶的空瓶后询问室友，但并没有人承认。于是室友便把酸奶空瓶拿到警察局，要求警方处理。
警方接纳案件后，由于瓶身太湿，警方并不能有效采取瓶上的指纹。报案女子要求警方使用DNA测试，鉴定偷喝酸奶的人的身份。
其后警方要求该5名室友，连同报案女学生，到警察局接受DNA测试。测试费用由纳税人支付，每次3000元台币，6人的鉴识测试费用共1万8千元台币。
当地居民刘先生接受苹果日报采访时，认为此举浪费社会资源，“我若是承办警察就买一瓶还她，或是室友集资买一打还她，有点太小心眼了，人力物力的花费太劳师动众”。
当地一名警员认为此举“大炮打小鸟，实在很不符合比例原则！”