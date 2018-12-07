哈里娶梅根被骂“种族叛徒” 英警捕3名新纳粹

图片版权 PA Image caption 34岁的哈里王子和37岁的梅根10月才刚刚宣布怀孕消息

一个英国新纳粹团体在网络上张贴一张宣传画，大骂哈里王子是“种族叛徒”，应该被枪毙。

英国警方逮捕了3名涉嫌在网络上散播仇恨言论的嫌疑人，据警方了解这3人属于一个英国的新纳粹团体组织。

这个叫做“太阳战争师”（Sonnenkrieg Division）的英国新纳粹团体在网络上散播一张宣传画，哈里王子被人用枪指着头，旁边写着“再见了，种族叛徒”。

被逮捕的3人年龄分别是17、18和21岁，其中21岁的是来自巴斯、目前在威尔士读大学的安德鲁·戴默克（Andrew Dymock），他因为涉嫌持有煽动种族或宗教仇恨内容而被逮捕。

Image caption 在这张宣传画上，哈里王子被人用枪指着头，旁边写着"再见了，种族叛徒"

该团体的支持者还呼吁制裁其他的种族叛徒，并赞扬2011年杀死77人的挪威极右派杀人狂安德斯·布雷维克（Anders Breivik）。

他们还在社交媒体上分享贴有纳粹标志的图像，并写着“用仇恨装满你的心”。

其中一张图像上，一名女子被吊死，旁边写着白人女子和非白人男性约会都应该被吊死。

这个英国的新纳粹团体据报是美国一个名叫“原子武器师”（Atomwaffen Division）的极端团体的分支，后者在美国涉及5起谋杀案。

安全威胁

哈里王子是第一个和混血者结婚的英国王室成员，他和美国女演员梅根今年5月结婚。

但这并不是英国王室成员第一次遭受人身威胁。

2018年9月，一名男子试图携带电击枪进入白金汉宫而被逮捕，警方后来表示该次事件与恐怖主义无关。

2018年7月，一名无家男子闯入白金汉宫围墙，损坏布告栏，并在东南角草坪睡觉，后来他被判入监49天。

2017年11月，一名支持伊斯兰国的英国男子因为鼓动攻击年仅4岁的乔治王子而被逮捕。

2016年8月，一名中国留学生试图闯入白金汉宫而被逮捕，后来被警方在他身上搜出折叠刀，被控以“携带攻击性武器”罪名。