图片版权 CNA Image caption 前海峽交流基金會董事長江丙坤10日晚间病逝于台北市内的马偕医院

台湾前海基会董事长、经济学者江丙坤，10日晚间病逝于台湾台北市内的马偕医院，享寿85岁。人称“拼命三郎”的他，骤逝让两岸三地的政商界都留下惋惜。

早先在12月8日，江丙坤在台北市内的酒店与友人参加聚餐时，突然间意识不清，随后被送往邻近的马偕医院急救。但是在到院前，江丙坤已经心跳与呼吸街停止，在装上俗称叶克膜的体外膜氧合后，才维持住生命迹象，但在抢救两天后，依旧因为病情持续恶化，家属决定拔管。

海基会在晚间发表声明，现任董事长张小月，对于江丙坤过世深感哀悼，并称他在两岸关系中扮演关键角色。中国国民党则在声明中指出，江丙坤一生为中华民国奉献付出、劳心劳力，达成非常多福国利民的成就，确实是台湾人民的表率。

江丙坤出生于1932年日本统治下的台湾台中州南投，年轻时曾赴日本东京大学攻读博士，擅长农业经济的他，回台湾后从台湾外交部商务专员开始、再来进入经济部一路做到部长、并担任过立法院副院长等职。在两岸三地，江丙坤更在海基会董事长内，做出许多划时代的行动。

1993：台湾经济舵手

回到1974年，在日本工作的江丙坤奉命到中华民国南非大使馆担任商务专员起，一共在南非待了八年，学到不少商贸经验，后来他在自传《拼命三郎》中曾回忆，南非的八年是他最充实的岁月。1982年回到台湾担任国贸局副局长后，几乎每两年就升一次官，并在1989年调任经济部。

台湾当年正处于从戒严走向自由民主的关键时期，江丙坤在台湾从威权体制内走出来的关键时刻，扮演稳定经济的舵手之一。进入90年代后，江丙坤在1993年担任经济部长，协助台湾的国营事业民营化、民营炼油厂与核电厂投资等，慢慢帮助台湾经济转型。

1993年，时任中国国家主席江泽民，在首届西雅图APEC亚太经合会上，对于台湾参加APEC，语气坚定的说：“一个中国就是中华人民共和国，台湾是中华人民共和国的一个省，中国台北是地区经济，以’中国台北‘参加APEC，中国不会反对。”

江泽民这一番话，让当时担任代表团团长的江丙坤，对此在另一场记者会上直言：“台湾与中国大陆，都是在一个中国领土上主张主权的两个主权国家，我们是以将来‘一个中国’为指向的阶段性‘两个中国’政策”，引发热议。

随后1998年与99年，江丙坤再度两次代表台湾参加APEC峰会，1999年7月时，李登辉讲出台湾与中国大陆是特殊国与国关系的“两国论”，陆方生气要求撤回。当时已转任经济建设委员会主委的江丙坤则回击：“两国论只是对现况的陈述，现况不能撤回，谈判也不能预设条件，真正的问题是，大陆要承认现况。”

2005：两岸交流先锋

而就在2005年4月底，时任在野的国民党主席连战率团前往中国大陆，进行中国国民党“和平之旅”。这场自国共1945年战后60年来的会晤，受到中方盛大款待，连战也与时任国家主席胡锦涛见面，而当时国民党幕后的推手之一，也正是当年担任副主席的江丙坤。

江丙坤早先在该年3月底时，就以“缅怀之旅，经贸之旅”之名参访中国大陆，与当时中国国家主席贾庆林座谈，进而促成连战的访陆行。

而在2008年5月国民党重新执政后，江丙坤更被任命为海基会董事长，并在6月率团前往中国大陆，与国台办主任陈云林见面。往后，高达八次的“江陈会”，确立了国共两党在两岸事务上对等开放的基调。

一名不具名的海基会资深官员回忆，江陈前面三次的会见，节奏都很密集，不到一年就完成。因为很多协议本来就是按照所谓2005年“连胡公报”去执行。甚至在国民党还未在重新执政前，文本内容都已经敲定，因此在江丙坤上任后，就很顺势地按照国民党的既定政策走。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 2008 年11月8日，台湾海基会董事长江丙坤与大陆海协会会长陈云林在台北举行"江陈会谈"。

2008：真正达到三通

而就在2008年12月第二次的江陈会上，两岸双方又签署了新的合作协议，包括空运与海运直航、邮务上合作与共同维护食品安全等。过去两岸在海空运上各自关闭，需要透过香港当作转运站的状况得到纾解，两岸自此真正三通。

除了通邮、通航外，两岸间最重要更是在通商部分。虽然早在中国大陆改革开放前，就有不少台湾商人前往中国发展，但是由于两岸在税法上还有财务制度都不相同，出现不少鸡同鸭讲的情形。擅长农渔业经济的江丙坤，则在江陈会上，就两岸渔业、劳务、农产品检验等多次进行商议。

该资深官员回忆，进入第四次的江陈会后，两岸在整体的谈判进度上才开始慢慢进入“深水区”，因为这是经济制度面上的磨合。

就好比租税来说，许多台商担心会被中国大陆与台湾政府双重课税，或是两岸在税务上谈判达成后，许多在大陆的台商要补缴税等。而在这个时候，擅长经济政策的江丙坤，就在谈判桌上提供很多务实意见。

2012：两岸商务桥梁

最让台湾政商界印象深刻的，则是在2010年，江丙坤代表台湾在重庆与中国大陆签署《海峡两岸经济合作架构协议》，就后续两岸的服务贸易、货物贸易与投资保障等提供架构。2011年在任时，台湾政府也通过让陆生来台念书，与开放自由行。

直到2012年，江丙坤才卸任海基会董事长职务。就任4年以来，江丙坤主导两岸签署18项协议，同时让两岸在协商上更走向制度化。卸任后，江丙坤持续担任两岸与日本的经济交流会“三三会”的理事长，奔波两岸三地，成为两岸商务界都敬重的人物。

在两岸政商界富有人脉的江丙坤，也曾被部分反对派抨击是“两岸专属买办”。许多台湾企业赴大陆，如果碰到问题，都会求助江丙坤外，更曾有立法委员质疑，江丙坤儿子江俊德在中国大陆开设公司，有许多项目是经过中国大陆特许后经营，江丙坤父子并未做到利益回避，但都一一被江丙坤严词否认。

两岸另类破冰？

一直到逝世前，江丙坤依旧在12月初飞往厦门，参加两岸企业家峰会，脚步没有停歇。就在传出昏迷送医直到逝世后，恐怕仍旧让很多人难以相信江丙坤离开人间。

加上目前的两岸局势诡谲，中国大陆的海协会，是否会在江丙坤过世后派人来台湾吊唁，“另类破冰”成为令人注意的话题。但并不是没有前例可循，2005年辜振甫过世时，正是民进党陈水扁执政年代，当时海协会副会长李亚飞，就带着会长汪道涵的亲笔信来台参加追思会。

该资深官员也表示，海基会是江丙坤多年公职生涯的代表处，也是最为挂念之处，甚至现在的大楼，都是江丙坤募款来盖的。假若真的促成海协会来访，纵使躯壳已不在，但仍做出最后的两岸交流贡献，于公于私，江丙坤的一生对两岸的贡献都是很巨大的。

一生从台湾经济发展的老臣，再到两岸关系破冰的推手，江丙坤在两岸交流的历史上，深深记上一笔。随着他的突然谢世，这位“拼命三郎”终究要在劳碌奔波下，永远地歇息。