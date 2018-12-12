中国肉品验出“非洲猪瘟” 台湾政府传手机防灾警讯

图片版权 CNA Image caption 台湾农委会防检局在旅客携带入境的中国肉品中验出非洲猪瘟病毒（中央社图片）

台湾农委会防检局在旅客携带入境的中国肉品中验出非洲猪瘟病毒，为了扩大防疫警觉，防检局也透过“灾防告警细胞广播服务讯息系统”发送手机简讯警告。

防检局表示，这是第一次从旅客携带意图闯关入境的中国肉制品中查验出非洲猪瘟病毒，一个是12月1日台湾籍旅客从重庆带回猪肉腊肠，另一个是12月2日中国大陆旅客从哈尔滨携入的猪肉红肠，已经对这两名旅客不分国籍开罚新台币1.5万元。

在此之前，防检局曾经在旅客入境前的农产品弃置箱中查获的中国猪肉制品里面验出3例非洲猪瘟病毒基因，至今已经累计有5例中国肉品验出病毒。

据台湾防检局统计，到目前为止，自非洲猪瘟或口蹄疫疫区违规携带家畜肉类产品入境而被罚款的案件已经有319起。

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手机防灾警讯

为了持续强化全民防疫行动力，防检局还透过“灾防告警细胞广播服务讯息发送系统”传简讯至台湾民众的手机。

简讯内容为：“[动植物疫灾]防范非洲猪瘟，请勿网购肉品寄送台湾，违者可处7年徒刑。自国外返国勿携带肉制品入境，违者可罚100万元。”简讯最后还附上农委会防检局电话。

过去类似的防灾警告手机讯息大多是通报地震消息，因此有台湾民众收到手机讯息后以为是发生地震，没想到竟然是有关非洲猪瘟的警告讯息。

有台湾网友在脸书上抱怨，“以为地震来了”，“手机狂震吓到我了”，但也有人表示，就是民众对非洲猪瘟无感，所以才需要传手机警讯提醒。

中国爆发非洲猪瘟疫情

中国自今年8月传出非洲猪瘟疫情，至今已经扩散至21省市，疫情持续扩散中，有超过60万头猪被扑杀，造成养殖业严重损失。

中国是全世界最大的生猪养殖国与猪肉消费国，中国养殖的生猪数量将近占全球的半数。

非洲猪瘟病毒在中国迅速扩散，而且也已经从俄罗斯和东欧国家散播到比利时，专家估计非洲猪瘟病毒最快在一年之内就有可能在美国出现。

图片版权 Getty Images Image caption 非洲猪瘟具有传染性，死亡率高达100%，没有商品化疫苗可用于预防，也没有有效的治疗方法。

非洲猪瘟是什么？

根据联合国粮农组织（FAO）与世界动物卫生组织（OIE）介绍，非洲猪瘟为病毒性猪病，是猪瘟中最具破坏性的一种。该病症状为发热，内脏器官出血，感染后2-10天内死亡。

非洲猪瘟具有传染性，死亡率高达100%，没有商品化疫苗可用于预防，也没有有效的治疗方法。

欧盟设立的非洲猪瘟专项研究项目ASFORCE称，人类不会感染非洲猪瘟。这种病主要通过病猪与健康猪之间的直接或间接接触传播，传播方式包括：

喂饲含有病死猪肉或猪肉产品

吸食过病猪血液的生物性媒介

衣物、汽车、住宅等污染物

一旦疫情爆发，需要立刻大规模扑杀所有猪，并将所有遗体、肉制品与垃圾废料集中清运消毒。