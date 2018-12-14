这8个理由让你享受一个人吃饭的乐趣

并不是每个人都能享受独自用餐的乐趣，但如果你真的找不到“酒肉朋友”的话，本文所列的这8个理由或许能说服你为什么一个人吃饭也没有太糟糕。

1. 不必迁就朋友口味

独自用餐更加自由，想吃什么就吃什么，不需要担心朋友的喜好和口味。

如果你喜欢吃油炸臭豆腐，你的朋友偏偏不喜欢那个味道，那么一个人的时候你就有充分自由选择想吃什么就吃什么。

如果你想放纵大吃一顿，也不必担心朋友的眼光，独自用餐不需要在乎别人对你的评价，瘦身减肥都可以暂时抛到脑后。

2. 不用和别人分享美食

试想这个情境，你在餐厅点了一道美食，结果发现同桌的朋友每个人都想吃你点的那道菜，不想跟他们分享又说不过去。

这个时候如果你是一个人吃饭，那问题就解决啦，绝对没有和其他人分享美食的担忧。

3. 更容易维持节食计划

如果你在实行瘦身计划，独自用餐会让你成功的机会更高。

美国心脏协会的研究显示，正在节食的人和其他人一起用餐，节食失败的的机率高达60%。

美国乔治亚州大学心理学者做的研究显示，和朋友一起聚餐比平常时吃得多了44%。

如果你的家人和朋友都是“大胃王”，那么你最好还是一个人吃比较安全，不会变胖。

4. 不必和同桌人抢快或刻意慢食

研究显示人们会按照周遭人进食的速度来调整自己吃饭的速度，两个人用餐会不知不觉变成你吃一口我吃一口的情形。

但如果你是一个人用餐，你就可以按照自己的速度来进食，你可以决定自己吃得多快或者多慢。

不过如果是在电视机前一个人吃饭那就不一样了，紧张刺激的动作片会让你吃得更快，吃得更多。

5. 终于可以专心品尝美食

少了谈话的干扰，独自用餐让食物成为真正的主角，让你更能专心享受美食滋味，品尝食物的色香味，而不必假装对某人的话题感到兴趣。

6. 终于有一个人的时间

不要觉得一个人到餐厅吃饭感觉很怪，事实上，独自用餐越来越普遍，87%的英国人都愿意一个人用餐，一个人的餐厅定位在过去两年里增加了超过一倍。

其实，一个人用餐只是习惯问题，留点时间给自己，一边吃饭还可以一边观察你平时没有注意的周遭世界。

7. 不必忍受其他人难看的吃相

如果你受不了别人张开嘴吃东西的模样，听着别人大口咀嚼和咕噜吞咽的声音就难受，那么独自用餐就是你逃离这一切的机会。

你终于有机会可以不受打扰，安安心心地自己吃上一顿，而且不会被不舒服的画面或声音破坏食欲。

8. 想吃就吃，不必考虑时间和地点

独自用餐让你什么时候想吃就吃，不必考虑时间和地点。

早餐的牛肉汤，午夜的清粥小菜，午后的红茶咖啡，一个人用餐打开了无限的可能，你要不要马上来试看看？