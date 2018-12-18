台湾：持续走入国际场合表达参与诉求

图片版权 CNA Image caption 台湾环保署代理署长蔡鸿德（左三）与参加联合国气候变化会议的各国代表举行周边会谈

联合国气候变化会议在波兰举行，台湾虽未能正式参加会议，但仍然以各种方式表达“希望参与国际事务”的诉求。

台湾环保署代理署长蔡鸿德到波兰和参加联合国气候变化纲要公约第24次缔约方会议（COP 24）的国家代表进行会议周边互动。

会议结束后，蔡鸿德接受BBC中文采访时表示，台湾虽然未能正式参加会议，但透过与邦交国举行周边会议和双边会谈，台湾的声音还是能被国际社会听到。

他说，台湾虽然不是联合国的会员，但还是希望能够参与国际会议，让世界知道“台湾可以也愿意在国际事务上帮忙”。

图片版权 Getty Images Image caption 联合国气候变化纲要公约第24次缔约方会议在波兰召开

国际名称

但是面对中国在国际上的阻止和封锁，台湾要如何走入国际场合是政府面临的一大挑战。

刚刚结束的台湾选举有一个公投题目，“你是否同意，以‘台湾’（Taiwan）为全名申请参加所有国际运动赛事及2020年东京奥运？”公投结果支持者占45%，反对占54%。

这项公投被视为是台湾正名运动的一大挫败，蔡鸿德认为选民担心改变名称后不确定运动选手是否会失去参赛资格，因此不敢支持这项公投提案。

他以政府官员的立场表示，会尊重公投结果，但这只涉及台湾参加奥运的名称，和政府参加国际活动的名称无关。

“台湾政府参加国际活动仍然是以Taiwan ROC（中华民国台湾）的名称，这方面并没有改变，Chinese Taipei（中国台北）只是对奥运和其他运动组织的名称。”

图片版权 Getty Images Image caption 2013年台湾民众上街反核游行

无核家园

蔡鸿德表示，台湾致力于环保和防止气候变化带来的危害，在能源政策上将在2025年达到50%的天然气，30%的煤炭，20%再生能源（风力和太阳能）。

此外，台湾政府还订立《温室气体减量管理法》，规定在2050年以前，要在2005年的碳排放基础上减碳50%。

但是此前的“以核养绿”公投案结果有59%的选民反对废核，支持废核的只有40%。

对此蔡鸿德表示，因应公投结果，决定将《电业法》规定的在2025年以前终止所有核电的期限取消，政府的“非核家园”政策并未改变，只是将2025年的最后期限取消。

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选后检讨

上个月的台湾选举，执政的民进党惨败，13个执政县市丢掉7个，国民党则拿下15个地方执政县市，选举结果也让民进党政府出现检讨声音。

蔡鸿德说，要检讨的地方很多，引起争论比较大的部会首长，包括交通部长、农委会主委和环保署长都已经辞职下台。

他说，在环保工作方面，台湾选民对空气污染有很强烈急迫的期望，希望很快就能改善到他们理想的目标，但这需要时间来执行。

他举例说，台湾政府已经订立目标，在2030年以前，所有市区的公车和所有公务车辆都将改为电动车辆，2035年以前，所有的摩托车都要电动化，2040年以前，所有的汽车全面电动化，这对空气污染会有很大的改善，空气品质会越来越好。