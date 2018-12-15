图片版权 CNA Image caption 台湾日前地方大选结束后，新任澎湖县长赖峰伟成为首个赴陆的台湾县市首长。

澎湖先发制人

台湾11月24日举办的地方大选，让全台湾的政治版图出现大幅撼动。过往坐拥13席县市首长的民进党（绿营），惨滑到只剩6席。相反之下，国民党（蓝营）则由过往的6席突飞猛进到15席。而现在，蓝营的县市首长们，则将把赴陆访问变成上任后的首要目标。

首开大旗的，是台湾的离岛澎湖县的县长赖峰伟，他于12月10日造访北京，成为台湾选举后第一位造访中国的新任县市首长。赖峰伟自称这趟旅行“收获丰富”，他并自许这样的城市交流模式，将成为两岸新的突破口。

中国国台办主任刘结一称，将会提早推动中国大陆与澎湖之间的贸易与观光往来。其实早在11月28日时，刘结一即发出讯息，表示两岸“走近、走好，是民意所向”，未来会以此选举结果，在“九二共识”上持续与加深两岸经济文化合作。

“简单来讲，地方城市要仰赖陆客，农产品出货。但中国大陆在政治上也很谨慎处理，刘结一讲话依旧没有超出太多预期”，台湾师范大学政治所教授范世平分析，目前中美贸易战态势下，中方对于台湾各泛蓝县市选后的示好，能做的还是有限。

台湾中华经济研究院，擅长两岸经济的副研究员戴志言则认为，这次选举翻盘的中南部县市首长，急欲用农渔业产品输出大陆与争取陆客来实践竞选诺言。但他认为，地方政府农渔产品与旅游，未来如何给中国大陆市场耳目一新的形象，才是至关重要。

Image caption 台湾地方大选后，台北市长柯文哲再度连任，台湾总统蔡英文在13日就台北市政上与柯文哲拜会，想化解过去选战的情结意味浓厚

台北双城论坛

再来受到注目的，则是台湾首都台北市与中国大陆上海市的“双城论坛”。这项会见自从2010年起，即是两岸城市交流中最被关注的盛事。

但是在蔡英文政府后，虽仍每年照常举办，但今年4月刘结一被问到筹备进度时，刘结一仍旧未松口，使得过往在7、8月份举办的论坛一直延期。直到地方大选结果出炉，台北市长柯文哲惊险连任后，陆方才又以高效率速度决定举办2018年双城论坛，范世平认为，不难看出其中依旧有其政治考虑。

对于陆方一直要求以“九二共识”作为两岸交流的前提，而柯文哲没有正面响应九二共识，用“两岸一家亲”等其他政治术语取代。范世平分析，在目前的气氛下，柯文哲在未来的两岸阐述上，不会再有进一步的表态。

就在大选后，台湾总统蔡英文也于13日与连任的台北市长柯文哲见面，这场会面台湾媒体多半给予“貌合神离”的评价。柯文哲身为台湾现阶段能与大陆县市首长官方会谈的最高层级首长，往后的动向依旧备受注目。

台湾中央目前仍是由民进党执政下，秉持“维持现状”态势，然而陆方对于蔡英文政权迟迟不松口承认所谓“九二共识”，表示相当不满，因而中断两岸交流近2年。这两年间，台湾许多邦交国遭到中国大陆拉拢，内政改革也引发争议。两岸之外，无论内政或外交，蔡英文政府都面临到一定程度难题。

Image caption 高雄市长韩国瑜当选后，马不停蹄与企业界会谈，重申要以九二共识与中国大陆城市与企业交流

高雄蓄势待发

相较于台北市长柯文哲，新当选的高雄市长，国民党籍的韩国瑜，则是直截了当地说出秉持“九二共识、一中各表”的话语，表明要跟中国大陆进行交流。甚至在当选后，12月初要在福建厦门举办的两岸企业家高峰会，还一度要邀请他与会。

特别值得注意的是，这次韩国瑜竞选的口号为“东西出得去、人进得来、高雄发大财”。这样简而有力的术语下，也是要以九二共识作为前提，瞄准大陆市场。

在高雄就读、就业共18年的戴志言认为，高雄身为过去前五大的货柜港，有其丰富荣景。但是在中国大陆崛起下，跟上海、广州的吞吐量相比，已经不可同日而语。

他分析，高雄的既有问题是制造业外流，但如果回流，还是要仰赖中央政府政策配合。要吸引厂商回流、扩厂、港口缩短报关、出货流程，制造业的产品才会容易出得去。

戴志言说：“新的县市首长想要谈城市经济，他们还是要面对框架与结构性的问题，但这些问题都是中央政府管辖的”。高雄市目前短期，只能在农渔业产品、陆客加强，还有商务活动上跟对岸城市分流，接来高雄市举办。

而在陆客回流方面，范世平则说，高雄既有的特色景点不多，如果陆客就只待在高雄，却不去台南或屏东等绿营的城市，也是不太合常理。

图片版权 CNA Image caption 国台办身为对台窗口，如果要嘉惠台湾县市，还尚与农业部门、旅游部门等全盘沟通。

其他城市跟进？

就在澎湖、台北与高雄开始启动后，预计往后会有更多蓝营县市首长会赴陆商讨更多经济合作，变成地方先走与中央静观其变的不同调情形。

台湾的陆委会对此表示，一向欢迎两岸城市在不设任何政治前提下进行合于规范的经济与文化交流，台湾政府更乐意成为协助者。而国台办则是在12日例行记者会上重申，九二共识依旧是两岸和平发展的共同政治基础，民进党的两岸政策严重损害台湾人民利益，是“走不通的死路”，双方依旧呈现各说各话的情形。

戴志言认为，在台湾新县市首长争相想赴陆之余，也需要思考自己县市的农渔业，有没有更好的品牌价值去让中国大陆市场接受。他举例：“比如挪威鲑鱼世界有名，挪威更用国家之力去推销品牌，在上海等都市占比高。台湾地方政府是否能用加工或是打造品牌形式，替自家县市的农渔产品做出更好利益？”

旅游方面，更是要抛弃过往的逻辑，重新思考中国大陆客需要什么。过去的一条龙作业，很多利益都被中国大陆旅行社跟台湾部分旅行业者独占，真正能刺激当地就业的不多，“台湾旅游的服务水平加强、如何让旅客增加多一天的停留，如何让陆客消费单价更好，如何提供友善安全的旅游环境，都是要去深思的”，戴志言说。

范世平则认为，如果蓝营的县市首长，只是要让过去一条龙独占旅游利益的产业链回来，对未来的国民党绝非是好事。加上现在中美贸易战与非洲猪瘟的阴影，中国大陆也尽量避免在台湾问题上再刺激美国。

更重要的是，这次的选举翻盘之快，让不少中国大陆官方人士与学者都感到讶异。“我觉得他们有点无法掌握台湾民意的流向，甚至短期无法归纳结论。”

如果要嘉惠台湾，不只国台办、旅游部门、农渔部门、各项机关都要合作，但在过往都是两岸中央层级的对谈，“现在要惩罚蔡英文，但又要嘉惠国民党，又不刺激美国，怎么要做到面面俱到，往后对中国大陆都是挑战”，范世平说。