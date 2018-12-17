华为的国家安全风险：西方和盟国联合布防

图片版权 Getty Images Image caption "五眼情报联盟"的情报主管认为他们的国家不能依赖华为提供的5G技术。

“五眼情报联盟”警惕华为技术进入西方5G网，日本和韩国跟进参加抵制，英国和加拿大即将作出决定。

“五眼”国家的情报部门负责人今年曾两次对加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）提及中国高科技巨头华为公司构成的国家安全风险。加拿大媒体报道说，特鲁多和情报部门主管会面发生在华为高管在加拿大被捕之前几个月。

“五眼情报联盟”由加拿大，美国，英国，澳大利亚和新西兰组成，他们在反间谍，反恐和对付全球性犯罪方面进行合作。加拿大《环球邮报》引述消息人士的话说，特鲁多7月中旬在新斯科舍省的“五眼情报联盟”的会议上，以及4月在伦敦召开英联邦会议期间同情报部门负责人会面，他们讨论了华为公司同中国政府的关系。

据消息人士说，这几个国家的情报部门负责人强调说，他们国家不能依赖华为提供的5G技术，因为华为公司和中国政府关系密切。根据中国法律，中国公司在被要求下必须同中国情报部门合作。

特鲁多面对艰难抉择，加拿大还没有决定是否加入“五眼情报联盟”其它国家，禁止华为技术进入该国5G网络。但是华为的首席财务官，华为创始人任正非的女儿孟晚舟在加拿大被捕已经让加拿大和中国关系陷入紧张。

图片版权 PA Image caption 军情六处负责人扬格警告说，中国的新技术主宰在未来构成更大的安全威胁。

中国已经逮捕了两名加拿大公民，商人斯帕佛（Michael Spavor）和俄前外交官康明凯(Michael Kovrig)。中国行动普遍被认为是对华为高管在加拿大被捕作出的报复行动。

华为受到西方国家审查

加拿大媒体报道说，特鲁多表示其内阁将接受国家安全官员的建议，他们目前在在对华为进行网络安全审查。预计明年早些时候加拿大政府会对华为的问题作出决定。

英国政府通信总部（GCHQ）下属的国家网络安全中心发言人说，11月下旬的华为同英国监管方的会谈“因为紧张关系没有结果就结束了”，但是拒绝透露细节。

熟悉华为同英国交涉的消息人士对路透社说，上月同华为会谈的最高级英国官员愤然离席而去，华为被认为没有解决产品中的安全漏洞。虽然华为承诺再补20亿美元投入，大规模修补安全漏洞，以打消英国的担心，但华为同英国的关系仍然很紧张。

图片版权 xinhua Image caption 英国情报部门负责人警告说，中国的新技术主宰在未来构成更大的安全威胁，他特别提到华为参加5G网建设的问题。

12月初，英国电信(BT)决定在两年内将华为设备从其核心4G网中去除。当时英国情报部门负责人警告说，中国的新技术主宰在未来构成更大的安全威胁，他特别提到华为参加5G网建设的问题。

不过到目前为止英国一直没有按照美国的呼吁对华为采取行动，他们说通过一个特殊的公司实验室检查华为产品，他们对安全威胁采取了防范措施。

今年8月澳大利亚随美国之后宣布禁止华为设备进入该国的5G网络建设。11月下旬，新西兰也阻止该国无线网络运营商在5G网络中使用华为的技术设备。

12月12日日本的三个主要的电讯巨头决定将华为设备从他们的5G网络中排除，与此同时日本计划禁止华为参加政府合同的投标。

法国无线网络公司Orange 14日宣布不会雇用华为建造5G网络。现在韩国最大的电讯公司SK电讯也宣布将不允许华为成为受重视的5G技术投标商。

《华尔街日报》报道美国一直对德国有关当局施加压力，要他们放弃使用华为，但是消息人士说，德国方面要美国出示能够显示华为构成安全威胁的具体证据。不过欧洲最大的电讯公司德国电讯表示正在审查该公司的全球采购政策，要考虑关于中国制造商的网络安全顾虑。